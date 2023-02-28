Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?
Скільки орієнтовно часу займе?
Наперед дякую!!!
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Додано: Вів 28 лют, 2023 12:38
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:01
Re: ТАСКОМБАНК
Как так посчитали что офлайн с комисиями выгоднее? Максимум ведь 100к в гривне
Додано: Вів 28 лют, 2023 13:04
Якщо відділення не гальмуватиме та не буде черги - я вклався в 15 хвилин. Діло було так - я прийшов у відділення у п'ятницю (короткий день) за 15 хвилин до закриття (так сказали співробітники банку) і заявив що хочу відкрити конвертаційний, а кошти в мене в готівці. Дівчата переглянулись і сказали: "встигнемо - мерщій вносіть готівку на ощадний". В мене був відкритий депо до запитання в гривні - Ощадний він потрібний - тому відкрийте його заздалегідь. Також необхідно мати одну картку в валюті вкладу. Краще Платівку/azure. Її можна відкрити у відділенні а можна у додатку заздалегідь. В мене в доларах її не було - тому поки я копирсався коло каси у той час як одна менеджерка чаклувала над угодою, друга підбігла до мене і сказала: "Тас2ю користуєтесь? Мерщій відкривайте платівку в доларах, бо якщо відкривати будемо ми - втратимо час". Пару хвилин - і картка відкрита. Йду від каси до менеджерки - підписуємо угоди - я вільний. На порозі при виході з відділення - отпимую пуш повідомлення від Тас2ю - про відкриття депо - дівчата в 15 хвилин вклались.
Отже підсумовую - йти в банк треба маючі вже відкриті Ощадний у гривні та платівку у валюті вкладу. Спочатку повідомляєте менеджера про бажання відкриття депо та уточнюєте точну суму у менеджера внесення на Ощадний (хоча вона відповідає таблиці) і вносите готівку на рахунок в мене сума була 101000 . Після цього повертаєтесь до менеджера і закінчуєте розпочате.
Важливо!!! У відкритій платівці/азуре - не забудьте вимкнути GSM-інформування. Можна в Тас2ю, але надійніше заявою у відділенні. Я відключав у тас2ю - але воно саме включилось після повернення депо та стягнуло 55 центів. На щастя я мав скріни зроблені напередодні, у день закінчення депо до списання та після списання комісу, а також після того як послуга знов увімкнулось (це відбулось наступного ранку). Підтримка заявляла, що я ніколи послугу не вимикав але проти скринів суперечити не стали і комісію повернули. Отака вона Таська - вже 5 років її знаю - нічого не змінюється - так і намагається вкрасти дріб'язок. Тому будьте уважні. Краще мати письмову заяву у відділенні, на крайній випадок скріни.
В принципі усе.
Додано: Вів 28 лют, 2023 16:32
Alien
Швидкі у Вас дівчата, пощастило.
Всі необхідні речі є відкриті, користуюсь онлайн депо у ТАСі.
Але нещодавно оновлював дані - потратив близько 20 хв.
Тому й виникло питання.
з.і. ще раз дякую!!!
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:28
Alien
Не маю причин Вам не вірити, але я б нікому не радив орієнтуватися на результат цієї команди Формули 1. Типова картина у ТАСі - це натрапити на дівчинку, яку вчора взяли на роботу, витратити 20 хв на те, щоб розповісти їй, які у них є продукти і що саме Вам треба відкрити, зачекати, щоб вона у себе у зошитку знайшла хоч щось схоже, самостійно керуючи процесом, внести гроші на Ощадний, почекати, поки на таке внесення дасть добро їх моніторинг (до пів години часу), почекати, поки дівча наб'є платіжку на обмін, договір, 15 разів збігає до нач. відділення, то на підпис, то за консультацією. Реалістично, я б менше години на такий похід не закладав, а то може й півтори, щоб не бути розчарованим. Якщо вдасться впоратися раніше, то вважати це бонусом, але ніколи не бачив, щоб у ТАСі хтось кудись поспішав - їм простіше сказати прийти на наступний о 9-й ранку, ніж напружуватися встигнути щось зробити.
Я колись прийшов за півтори години до кінця роботи відділення, щоб закрити картку і стільки епітетів на свою адресу отримав... Процедура зайняла годину, а на моїй копії заяви на закриття написали час і ще 15 хв домалювали. І сказали, що це у порядку виключення вони мене так швидко обслужили (бо на наступний день мала знятися абонплата) і що з такими складними задачами після 15-ї більше не приходити. До того інша дівчинка взагалі відмовила у актуалізації даних, бо година на таку процедуру - це дуже мало. Що вже говорити про те, щоб щось відкрити.
Додано: Вів 28 лют, 2023 21:41
Це залежить від відділення. В моєму відділенні дівчата працюють вже давно, тому відкриття депо займає не більше 15 хвилин. Це з урахуванням каси, та потеревенькати про життя.
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