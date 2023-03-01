Додано: Вів 28 лют, 2023 13:04

V2 написав: Alien написав: розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим



Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?

Скільки орієнтовно часу займе?

Наперед дякую!!! Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?Скільки орієнтовно часу займе?Наперед дякую!!!

Якщо відділення не гальмуватиме та не буде черги - я вклався в 15 хвилин. Діло було так - я прийшов у відділення у п'ятницю (короткий день) за 15 хвилин до закриття (так сказали співробітники банку) і заявив що хочу відкрити конвертаційний, а кошти в мене в готівці. Дівчата переглянулись і сказали: "встигнемо - мерщій вносіть готівку на ощадний". В мене був відкритий депо до запитання в гривні - Ощадний він потрібний - тому відкрийте його заздалегідь. Також необхідно мати одну картку в валюті вкладу. Краще Платівку/azure. Її можна відкрити у відділенні а можна у додатку заздалегідь. В мене в доларах її не було - тому поки я копирсався коло каси у той час як одна менеджерка чаклувала над угодою, друга підбігла до мене і сказала: "Тас2ю користуєтесь? Мерщій відкривайте платівку в доларах, бо якщо відкривати будемо ми - втратимо час". Пару хвилин - і картка відкрита. Йду від каси до менеджерки - підписуємо угоди - я вільний. На порозі при виході з відділення - отпимую пуш повідомлення від Тас2ю - про відкриття депо - дівчата в 15 хвилин вклались.Отже підсумовую - йти в банк треба маючі вже відкриті Ощадний у гривні та платівку у валюті вкладу. Спочатку повідомляєте менеджера про бажання відкриття депо та уточнюєте точну суму у менеджера внесення на Ощадний (хоча вона відповідає таблиці) і вносите готівку на рахунок в мене сума була 101000 . Після цього повертаєтесь до менеджера і закінчуєте розпочате.Важливо!!! У відкритій платівці/азуре - не забудьте вимкнути GSM-інформування. Можна в Тас2ю, але надійніше заявою у відділенні. Я відключав у тас2ю - але воно саме включилось після повернення депо та стягнуло 55 центів. На щастя я мав скріни зроблені напередодні, у день закінчення депо до списання та після списання комісу, а також після того як послуга знов увімкнулось (це відбулось наступного ранку). Підтримка заявляла, що я ніколи послугу не вимикав але проти скринів суперечити не стали і комісію повернули. Отака вона Таська - вже 5 років її знаю - нічого не змінюється - так і намагається вкрасти дріб'язок. Тому будьте уважні. Краще мати письмову заяву у відділенні, на крайній випадок скріни.В принципі усе.