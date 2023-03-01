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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:45
Goodman написав:
Перевіряли, зі слів хлопчини , мої дані "якось збігалися" з данними санкційного списку, напевно шли запити до НБУ
а от не надо продолжать жить с ФИО типа Віктор Федорович Янукович и подобными.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:07
flysoulfly написав:
klug написав:
натрапити на дівчинку, яку вчора взяли на роботу, витратити 20 хв на те, щоб розповісти їй, які у них є продукти
так бывало чуть менее, чем везде
Далеко не усюди 90% персоналу відділення змінюється раз на квартал.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:23
klug написав: flysoulfly написав:
klug написав:
натрапити на дівчинку, яку вчора взяли на роботу, витратити 20 хв на те, щоб розповісти їй, які у них є продукти
так бывало чуть менее, чем везде
Далеко не усюди 90% персоналу відділення змінюється раз на квартал.
правильно: но любые банковские люди ведь тоже скорее всего будут знать много для себя нового, послушав ваши рассказы про продукты их банков. Не надо скромничать.
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flysoulfly
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