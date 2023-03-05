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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:45

  Goodman написав:Перевіряли, зі слів хлопчини , мої дані "якось збігалися" з данними санкційного списку, напевно шли запити до НБУ
:mrgreen: а от не надо продолжать жить с ФИО типа Віктор Федорович Янукович и подобными.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:07

  flysoulfly написав:
  klug написав:натрапити на дівчинку, яку вчора взяли на роботу, витратити 20 хв на те, щоб розповісти їй, які у них є продукти
:mrgreen: так бывало чуть менее, чем везде

Далеко не усюди 90% персоналу відділення змінюється раз на квартал.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:23

  klug написав:
  flysoulfly написав:
  klug написав:натрапити на дівчинку, яку вчора взяли на роботу, витратити 20 хв на те, щоб розповісти їй, які у них є продукти
:mrgreen: так бывало чуть менее, чем везде

Далеко не усюди 90% персоналу відділення змінюється раз на квартал.
правильно: но любые банковские люди ведь тоже скорее всего будут знать много для себя нового, послушав ваши рассказы про продукты их банков. Не надо скромничать.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:03

а здесь кишмиш один и тот же из месяца в месяц
и категории и проценты?
Аптеки - 3%
Продукты и супермаркеты - 1%
Комуналка - 1%
АЗС - 1%
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:19

  emeta написав:а здесь кишмиш один и тот же из месяца в месяц
и категории и проценты?
Аптеки - 3%
Продукты и супермаркеты - 1%
Комуналка - 1%
АЗС - 1%

По verycard - так. По іншим карткам дещо по іншому. А в чому власне питання. Це умови програми яка є додатком до пакету тарифів. У Тасі були аналогічні продукти з кешбеком ще до того як з'явився моня та почав надавати вибір який мінявся кожного місяця. Тут на відміну від банків "з вибором" усе більш менш стабільно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 02:36

Re: ТАСКОМБАНК

если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?
wtf
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