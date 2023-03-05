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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:45
Goodman написав:
Перевіряли, зі слів хлопчини , мої дані "якось збігалися" з данними санкційного списку, напевно шли запити до НБУ
а от не надо продолжать жить с ФИО типа Віктор Федорович Янукович и подобными.
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:07
flysoulfly написав:
klug написав:
натрапити на дівчинку, яку вчора взяли на роботу, витратити 20 хв на те, щоб розповісти їй, які у них є продукти
так бывало чуть менее, чем везде
Далеко не усюди 90% персоналу відділення змінюється раз на квартал.
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klug
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:23
klug написав: flysoulfly написав:
klug написав:
натрапити на дівчинку, яку вчора взяли на роботу, витратити 20 хв на те, щоб розповісти їй, які у них є продукти
так бывало чуть менее, чем везде
Далеко не усюди 90% персоналу відділення змінюється раз на квартал.
правильно: но любые банковские люди ведь тоже скорее всего будут знать много для себя нового, послушав ваши рассказы про продукты их банков. Не надо скромничать.
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:03
а здесь кишмиш один и тот же из месяца в месяц
и категории и проценты?
Аптеки - 3%
Продукты и супермаркеты - 1%
Комуналка - 1%
АЗС - 1%
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emeta
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:19
emeta написав:
а здесь кишмиш один и тот же из месяца в месяц
и категории и проценты?
Аптеки - 3%
Продукты и супермаркеты - 1%
Комуналка - 1%
АЗС - 1%
По verycard - так. По іншим карткам дещо по іншому. А в чому власне питання. Це умови програми яка є додатком до пакету тарифів. У Тасі були аналогічні продукти з кешбеком ще до того як з'явився моня та почав надавати вибір який мінявся кожного місяця. Тут на відміну від банків "з вибором" усе більш менш стабільно
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Додано: Нед 05 бер, 2023 02:36
если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?
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wtf
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Додано: Нед 05 бер, 2023 04:43
wtf написав:
если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?
1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг;
2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться;
3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову.
Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
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klug
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Додано: Нед 05 бер, 2023 10:58
klug написав:Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
Щось не так з якимись чинниками, якщо відразу ліміт не надали. Так що основна умова щоб його отримати це якось їх поліпшити. Від варіантів лише залежить коли банк буде їх переглядати.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 13:28
klug написав: wtf написав:
если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?
1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг;
2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться;
3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову.
Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
і головне, про свої "статки" й "платоспроможність" кожен раз нове щось придумувать?
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flysoulfly
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Додано: Нед 05 бер, 2023 13:47
flysoulfly написав: klug написав: wtf написав:
если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?
1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг;
2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться;
3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову.
Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
і головне, про свої "статки" й "платоспроможність" кожен раз нове щось придумувать?
Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити?
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