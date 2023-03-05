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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 158159160161 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.9 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Нед 05 бер, 2023 15:41 alex lem написав: flysoulfly написав: klug написав: [quote="5549467:wtf"

если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?[/quote





1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг;

2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться;

3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову.

Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний. [quote="5549467:wtf"если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?[/quote1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг;2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться;3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову.Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний. і головне, про свої "статки" й "платоспроможність" кожен раз нове щось придумувать? і головне, про свої "статки" й "платоспроможність" кожен раз нове щось придумувать? Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити? Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити? але вже відомо, що не факт, що саме це спрацює для отримання кредліміту. але вже відомо, що не факт, щоспрацює для отримання кредліміту. flysoulfly Повідомлень: 1524 З нами з: 13.01.09 Подякував: 631 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 15:59 Aps написав: klug написав: Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.



Щось не так з якимись чинниками, якщо відразу ліміт не надали. Так що основна умова щоб його отримати це якось їх поліпшити. Від варіантів лише залежить коли банк буде їх переглядати. Щось не так з якимись чинниками, якщо відразу ліміт не надали. Так що основна умова щоб його отримати це якось їх поліпшити. Від варіантів лише залежить коли банк буде їх переглядати.

Маю суб'єктивне враження, що у значній частині випадків основним чинником виступає не той день циклу у ТАСки. Маю суб'єктивне враження, що у значній частині випадків основним чинником виступає не той день циклу у ТАСки. klug Повідомлень: 7978 З нами з: 18.08.14 Подякував: 336 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 16:22

Внатуре не по понятиям Знакомому КЛ не дали даже в его день рождения.Внатуре не по понятиям flysoulfly Повідомлень: 1524 З нами з: 13.01.09 Подякував: 631 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 158159160161 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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