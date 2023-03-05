RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:41

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  klug написав:[quote="5549467:wtf"
если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?[/quote


1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг;
2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться;
3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову.
Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
і головне, про свої "статки" й "платоспроможність" кожен раз нове щось придумувать? :D
Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити?
але вже відомо, що не факт, що саме це спрацює для отримання кредліміту.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 13.01.09
Подякував: 632 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:59

  Aps написав:
klug написав:Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.


Щось не так з якимись чинниками, якщо відразу ліміт не надали. Так що основна умова щоб його отримати це якось їх поліпшити. Від варіантів лише залежить коли банк буде їх переглядати.

Маю суб'єктивне враження, що у значній частині випадків основним чинником виступає не той день циклу у ТАСки.
klug
 
Повідомлень: 7978
З нами з: 18.08.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:22

Знакомому КЛ не дали даже в его день рождения.
Внатуре не по понятиям :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 13.01.09
Подякував: 632 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:25

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  wtf написав:если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?


Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити? :D

По моим наблюдениям это как раз может сработать в обратную сторону, т.е. ухудшить шансы на получение кл. Лучше попробовать поиграться с конвертационными вкладами :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 04.12.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:43

Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на файл, где описывается программа начисления кешбэков по всем картам. На старый у меня ссылка была (там, где еще на свои давался), а новый я на сайте никак найти не могу.

Обратил внимание, что Тася начала крысятничать. На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код). Вот хочу глянуть в файлик, может, какие-то коды исключили?

Спасибо большое заранее.
Искатель
 
Повідомлень: 5802
З нами з: 22.02.16
Подякував: 914 раз.
Подякували: 4701 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 158159160161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Sense Bank, Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1605)
05.03.2023 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.