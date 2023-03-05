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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 бер, 2023 15:41
alex lem написав: flysoulfly написав: klug написав:
[quote="5549467:wtf"
если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?[/quote
1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг;
2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться;
3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову.
Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
і головне, про свої "статки" й "платоспроможність" кожен раз нове щось придумувать?
Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити?
але вже відомо, що не факт, що саме це
спрацює для отримання кредліміту.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 15:59
Aps написав:
klug написав:Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
Щось не так з якимись чинниками, якщо відразу ліміт не надали. Так що основна умова щоб його отримати це якось їх поліпшити. Від варіантів лише залежить коли банк буде їх переглядати.
Маю суб'єктивне враження, що у значній частині випадків основним чинником виступає не той день циклу у ТАСки.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 16:22
Знакомому КЛ не дали даже в его день рождения.
Внатуре не по понятиям
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:25
По моим наблюдениям это как раз может сработать в обратную сторону, т.е. ухудшить шансы на получение кл. Лучше попробовать поиграться с конвертационными вкладами
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:43
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на файл, где описывается программа начисления кешбэков по всем картам. На старый у меня ссылка была (там, где еще на свои давался), а новый я на сайте никак найти не могу.
Обратил внимание, что Тася начала крысятничать. На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код). Вот хочу глянуть в файлик, может, какие-то коды исключили?
Спасибо большое заранее.
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