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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162>

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:41

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  klug написав:[quote="5549467:wtf"
если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?[/quote


1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг;
2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться;
3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову.
Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
і головне, про свої "статки" й "платоспроможність" кожен раз нове щось придумувать? :D
Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити?
але вже відомо, що не факт, що саме це спрацює для отримання кредліміту.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:59

  Aps написав:
klug написав:Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.


Щось не так з якимись чинниками, якщо відразу ліміт не надали. Так що основна умова щоб його отримати це якось їх поліпшити. Від варіантів лише залежить коли банк буде їх переглядати.

Маю суб'єктивне враження, що у значній частині випадків основним чинником виступає не той день циклу у ТАСки.
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:22

Знакомому КЛ не дали даже в его день рождения.
Внатуре не по понятиям :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:25

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  wtf написав:если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?


Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити? :D

По моим наблюдениям это как раз может сработать в обратную сторону, т.е. ухудшить шансы на получение кл. Лучше попробовать поиграться с конвертационными вкладами :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:43

Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на файл, где описывается программа начисления кешбэков по всем картам. На старый у меня ссылка была (там, где еще на свои давался), а новый я на сайте никак найти не могу.

Обратил внимание, что Тася начала крысятничать. На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код). Вот хочу глянуть в файлик, может, какие-то коды исключили?

Спасибо большое заранее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:47

Искатель
https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf

А взагалі на сайті заходите в будь яку картку там вкладка Документи а в ній "Діюча редакція офіційних умов бонусної програми Заощаджуй на покупках з Таскомбанк"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:50

  Искатель написав:Обратил внимание, что Тася начала крысятничать

не начислила кешбэк(а там 100%
надо жаловаться.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код).
Через пару дн. после покупки, када таки проведется оп-я по картсчету можно сгенерить Выписку и ТОЧНО увидеть МСС оп-и и начислен ли по ней КБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:54

  Alien написав:Искатель
https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf

А взагалі на сайті заходите в будь яку картку там вкладка Документи а в ній "Діюча редакція офіційних умов бонусної програми Заощаджуй на покупках з Таскомбанк"

Красно дякую за підказку!
МСС у переліку є. Отже, буду виясняти. Якраз написав у Вайбері.
Причому, хто не слідкує за цим, впевнений, що і не зверне увагу, що десь щось не нарахувалося. Я взагалі випадково звернув увагу: сьогодні нова торгова точка була, і я гадав, чи там код фастфуду, чи продуктів...Тому перепитав.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:02

  Искатель написав:Причому, хто не слідкує за цим, впевнений, що і не зверне увагу, що десь щось не нарахувалося. Я взагалі випадково звернув увагу:.
к сожалению, у нас почти везде такой "сервис" :cry:
flysoulfly
 
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