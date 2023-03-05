klug написав:[quote="5549467:wtf" если verycard открылась без кл как его в дальнейшем получить?[/quote
1) не частіше, ніж раз на 30 днів, проходити знову скоринг; 2) просто чекати, поки ТАСька сама зглянеться; 3) не частіше, ніж раз на 30 днів, закривати рахунок і відкривати знову. Усі варіанти у кращому випадку ненадійні. 3-й, можливо, найбільш дієвий, але і найбільш геморний.
і головне, про свої "статки" й "платоспроможність" кожен раз нове щось придумувать?
Можливо як вар'янт натаскати в тасю грошей на депозити?
але вже відомо, що не факт, що саме це спрацює для отримання кредліміту.
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на файл, где описывается программа начисления кешбэков по всем картам. На старый у меня ссылка была (там, где еще на свои давался), а новый я на сайте никак найти не могу.
Обратил внимание, что Тася начала крысятничать. На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код). Вот хочу глянуть в файлик, может, какие-то коды исключили?
А взагалі на сайті заходите в будь яку картку там вкладка Документи а в ній "Діюча редакція офіційних умов бонусної програми Заощаджуй на покупках з Таскомбанк"
Красно дякую за підказку! МСС у переліку є. Отже, буду виясняти. Якраз написав у Вайбері. Причому, хто не слідкує за цим, впевнений, що і не зверне увагу, що десь щось не нарахувалося. Я взагалі випадково звернув увагу: сьогодні нова торгова точка була, і я гадав, чи там код фастфуду, чи продуктів...Тому перепитав.