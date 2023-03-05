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ТАСКОМБАНК
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:09
Amethyst написав: Искатель написав:
На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код).
Через пару дн. после покупки, када таки проведется оп-я по картсчету можно сгенерить Выписку и ТОЧНО увидеть МСС оп-и и начислен ли по ней КБ
Друже, Вы, как всегда, выше всяческих похвал! Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы").Т.е. подлянка не от Таси, а от аптеки. Вычеркнул ее из списка
А вот с сегодняшним неначислением по Б5 надо будет разбираться. Но это уже потом, когда пройдет по счету.
Спасибо еще раз! И +1 в Вашу карму.
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Искатель
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:12
Вері vs В5+Пудра
Спільнота вже визначилася щодо переваг/недоліків заміни? Маю В5 та Пудру на одному рахунку. Ніби кешбечні пропозиції у Вері кращі. Використання звичайне - покупки, аптеки, заправки. При заміні на Вері В5 та Пудру доведеться закрити? Були успішні випадки "перенесення" існуючого КЛ на Вері? Як заявку подавати? Краще у відділенні чи онлайн без різниці?
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alibob
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:19
Искатель написав:
Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы"
а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?
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flysoulfly
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:52
flysoulfly написав: Искатель написав:
Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы"
а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?
Аптека из сети "Бажаємо здоров'я". Но к самой сети претензий нет: я в ее многочисленных филиалах покупал уже сотни раз. Вопрос как раз к новой точке: она открылась на месте какого-то одежно/обувного магазина, и МСС-код, похоже, перешел оттуда по наследству вместе с терминалом. Приватбанк не удосужился перепрограммировать МСС-код, просто переставив терминал аптеке
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:00
Искатель написав: flysoulfly написав: Искатель написав:
Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы"
а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?
Аптека из сети "Бажаємо здоров'я". Но к самой сети претензий нет: я в ее многочисленных филиалах покупал уже сотни раз. Вопрос как раз к новой точке: она открылась на месте какого-то одежно/обувного магазина, и МСС-код, похоже, перешел оттуда по наследству вместе с терминалом. Приватбанк не удосужился перепрограммировать МСС-код, просто переставив терминал аптеке
спасибо.
Понятно, значит надо всегда осторожно относиться к новым торговым точкам, в частности , в плане КБ .
(Это ж в той аптеке не только терминал, но и персонал из обувного магазина
)
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flysoulfly
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:06
Искатель написав:
! Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии)
В мобильном приложении нажмите на pdf в левом углу от списка операций по карте.
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lara_08
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:38
alibob написав:
Вері vs В5+Пудра
Спільнота вже визначилася щодо переваг/недоліків заміни? Маю В5 та Пудру на одному рахунку. Ніби кешбечні пропозиції у Вері кращі. Використання звичайне - покупки, аптеки, заправки. При заміні на Вері В5 та Пудру доведеться закрити? Були успішні випадки "перенесення" існуючого КЛ на Вері? Як заявку подавати? Краще у відділенні чи онлайн без різниці?
Я делал в отделении. Пудры нет. Вывел в 0 Б5 , обнулили лимит,часа 3 занимает, позвонили ,что лимит 0 ,приходите. Была 10,я 10 и попросил. Без вопросов и прозвонов налили. Б5 осталась дебетовая. В Тас2ю лимит по Б5 нарисован,но оплата не проходит - недостаточно средств. Надо нааерно,обновить приложение.
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THB
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:48
flysoulfly написав: Искатель написав: flysoulfly написав:
а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?
Аптека из сети "Бажаємо здоров'я". Но к самой сети претензий нет: я в ее многочисленных филиалах покупал уже сотни раз. Вопрос как раз к новой точке: она открылась на месте какого-то одежно/обувного магазина, и МСС-код, похоже, перешел оттуда по наследству вместе с терминалом. Приватбанк не удосужился перепрограммировать МСС-код, просто переставив терминал аптеке
спасибо.
Понятно, значит надо всегда осторожно относиться к новым торговым точкам, в частности , в плане КБ .
(Это ж в той аптеке не только терминал, но и персонал из обувного магазина
)
Найважливіше, щоб в тій аптеці товар з магазину взуття не продавався
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alter
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