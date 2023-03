Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Додано: Нед 05 бер, 2023 20:09 Amethyst написав: Искатель написав: На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код). На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код). Через пару дн. после покупки, када таки проведется оп-я по картсчету можно сгенерить Выписку и ТОЧНО увидеть МСС оп-и и начислен ли по ней КБ Через пару дн. после покупки, када таки проведется оп-я по картсчету можно сгенерить Выписку и ТОЧНО увидеть МСС оп-и и начислен ли по ней КБ

Друже, Вы, как всегда, выше всяческих похвал! Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы").Т.е. подлянка не от Таси, а от аптеки. Вычеркнул ее из списка

А вот с сегодняшним неначислением по Б5 надо будет разбираться. Но это уже потом, когда пройдет по счету.

Спільнота вже визначилася щодо переваг/недоліків заміни? Маю В5 та Пудру на одному рахунку. Ніби кешбечні пропозиції у Вері кращі. Використання звичайне - покупки, аптеки, заправки. При заміні на Вері В5 та Пудру доведеться закрити? Були успішні випадки "перенесення" існуючого КЛ на Вері? Як заявку подавати? Краще у відділенні чи онлайн без різниці? alibob Повідомлень: 408 З нами з: 31.01.18 Подякував: 162 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 20:19 Искатель написав: Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы" Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы" а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки? а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки? flysoulfly Повідомлень: 1538 З нами з: 13.01.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 20:52 flysoulfly написав: Искатель написав: Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы" Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы" а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки? а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?

Понятно, значит надо всегда осторожно относиться к новым торговым точкам, в частности , в плане КБ .

(Это ж в той аптеке не только терминал, но и персонал из обувного магазина ) спасибо.Понятно, значит надо всегда осторожно относиться к новым торговым точкам, в частности , в плане КБ .(Это ж в той аптеке не только терминал, но и персонал из обувного магазина flysoulfly Повідомлень: 1538 З нами з: 13.01.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 21:06 Re: ТАСКОМБАНК Искатель написав: ! Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) ! Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии)

В мобильном приложении нажмите на pdf в левом углу от списка операций по карте. В мобильном приложении нажмите на pdf в левом углу от списка операций по карте. lara_08 Повідомлень: 629 З нами з: 05.05.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 21:38 alibob написав: Вері vs В5+Пудра

Спільнота вже визначилася щодо переваг/недоліків заміни? Маю В5 та Пудру на одному рахунку. Ніби кешбечні пропозиції у Вері кращі. Використання звичайне - покупки, аптеки, заправки. При заміні на Вері В5 та Пудру доведеться закрити? Були успішні випадки "перенесення" існуючого КЛ на Вері? Як заявку подавати? Краще у відділенні чи онлайн без різниці? Вері vs В5+ПудраСпільнота вже визначилася щодо переваг/недоліків заміни? Маю В5 та Пудру на одному рахунку. Ніби кешбечні пропозиції у Вері кращі. Використання звичайне - покупки, аптеки, заправки. При заміні на Вері В5 та Пудру доведеться закрити? Були успішні випадки "перенесення" існуючого КЛ на Вері? Як заявку подавати? Краще у відділенні чи онлайн без різниці?

Я делал в отделении. Пудры нет. Вывел в 0 Б5 , обнулили лимит,часа 3 занимает, позвонили ,что лимит 0 ,приходите. Была 10,я 10 и попросил. Без вопросов и прозвонов налили. Б5 осталась дебетовая. В Тас2ю лимит по Б5 нарисован,но оплата не проходит - недостаточно средств. Надо нааерно,обновить приложение. Я делал в отделении. Пудры нет. Вывел в 0 Б5 , обнулили лимит,часа 3 занимает, позвонили ,что лимит 0 ,приходите. Была 10,я 10 и попросил. Без вопросов и прозвонов налили. Б5 осталась дебетовая. В Тас2ю лимит по Б5 нарисован,но оплата не проходит - недостаточно средств. Надо нааерно,обновить приложение. THB Повідомлень: 850 З нами з: 22.07.16 Подякував: 145 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 21:48 ТАСКОМБАНК flysoulfly написав: Искатель написав: flysoulfly написав: а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки? а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?

