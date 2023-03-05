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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:09

  Amethyst написав:
  Искатель написав:На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код).
Через пару дн. после покупки, када таки проведется оп-я по картсчету можно сгенерить Выписку и ТОЧНО увидеть МСС оп-и и начислен ли по ней КБ

Друже, Вы, как всегда, выше всяческих похвал! Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы").Т.е. подлянка не от Таси, а от аптеки. Вычеркнул ее из списка :)
А вот с сегодняшним неначислением по Б5 надо будет разбираться. Но это уже потом, когда пройдет по счету.
Спасибо еще раз! И +1 в Вашу карму.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:12

Вері vs В5+Пудра
Спільнота вже визначилася щодо переваг/недоліків заміни? Маю В5 та Пудру на одному рахунку. Ніби кешбечні пропозиції у Вері кращі. Використання звичайне - покупки, аптеки, заправки. При заміні на Вері В5 та Пудру доведеться закрити? Були успішні випадки "перенесення" існуючого КЛ на Вері? Як заявку подавати? Краще у відділенні чи онлайн без різниці?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:19

  Искатель написав: Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы"
а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:52

  flysoulfly написав:
  Искатель написав: Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы"
а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?

Аптека из сети "Бажаємо здоров'я". Но к самой сети претензий нет: я в ее многочисленных филиалах покупал уже сотни раз. Вопрос как раз к новой точке: она открылась на месте какого-то одежно/обувного магазина, и МСС-код, похоже, перешел оттуда по наследству вместе с терминалом. Приватбанк не удосужился перепрограммировать МСС-код, просто переставив терминал аптеке :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:00

  Искатель написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав: Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы"
а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?

Аптека из сети "Бажаємо здоров'я". Но к самой сети претензий нет: я в ее многочисленных филиалах покупал уже сотни раз. Вопрос как раз к новой точке: она открылась на месте какого-то одежно/обувного магазина, и МСС-код, похоже, перешел оттуда по наследству вместе с терминалом. Приватбанк не удосужился перепрограммировать МСС-код, просто переставив терминал аптеке :)
спасибо.
Понятно, значит надо всегда осторожно относиться к новым торговым точкам, в частности , в плане КБ .
(Это ж в той аптеке не только терминал, но и персонал из обувного магазина :) )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:06

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:! Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии)

В мобильном приложении нажмите на pdf в левом углу от списка операций по карте.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:38

  alibob написав:Вері vs В5+Пудра
Спільнота вже визначилася щодо переваг/недоліків заміни? Маю В5 та Пудру на одному рахунку. Ніби кешбечні пропозиції у Вері кращі. Використання звичайне - покупки, аптеки, заправки. При заміні на Вері В5 та Пудру доведеться закрити? Були успішні випадки "перенесення" існуючого КЛ на Вері? Як заявку подавати? Краще у відділенні чи онлайн без різниці?

Я делал в отделении. Пудры нет. Вывел в 0 Б5 , обнулили лимит,часа 3 занимает, позвонили ,что лимит 0 ,приходите. Была 10,я 10 и попросил. Без вопросов и прозвонов налили. Б5 осталась дебетовая. В Тас2ю лимит по Б5 нарисован,но оплата не проходит - недостаточно средств. Надо нааерно,обновить приложение.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:48

ТАСКОМБАНК

flysoulfly написав:
  Искатель написав:
  flysoulfly написав:а можете сказать название хитрожелтой псевдоаптеки?

Аптека из сети "Бажаємо здоров'я". Но к самой сети претензий нет: я в ее многочисленных филиалах покупал уже сотни раз. Вопрос как раз к новой точке: она открылась на месте какого-то одежно/обувного магазина, и МСС-код, похоже, перешел оттуда по наследству вместе с терминалом. Приватбанк не удосужился перепрограммировать МСС-код, просто переставив терминал аптеке :)
спасибо.
Понятно, значит надо всегда осторожно относиться к новым торговым точкам, в частности , в плане КБ .
(Это ж в той аптеке не только терминал, но и персонал из обувного магазина :) )
Найважливіше, щоб в тій аптеці товар з магазину взуття не продавався
alter
 
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