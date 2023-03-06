Додано: Нед 05 бер, 2023 20:09

Amethyst написав: Искатель написав: На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код). На одну операцию по Пудре не начислила кешбэк(а там 100% аптека была), сегодня - на одну операцию по продуктам с Большой пятеркой (даже перезвонил, уточнил там МСС-код). Через пару дн. после покупки, када таки проведется оп-я по картсчету можно сгенерить Выписку и ТОЧНО увидеть МСС оп-и и начислен ли по ней КБ Через пару дн. после покупки, када таки проведется оп-я по картсчету можно сгенерить Выписку и ТОЧНО увидеть МСС оп-и и начислен ли по ней КБ

Друже, Вы, как всегда, выше всяческих похвал! Сгенерировал выписку (кстати, не нашел, как это делается в мобильном приложении, сделал в веб-версии) - и увидел, что в недавно открывшейся аптеке по соседству МСС 5399 ("Маркетплейсы").Т.е. подлянка не от Таси, а от аптеки. Вычеркнул ее из спискаА вот с сегодняшним неначислением по Б5 надо будет разбираться. Но это уже потом, когда пройдет по счету.Спасибо еще раз! И +1 в Вашу карму.