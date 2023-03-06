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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:07
flysoulfly написав: Кассандра написав:
За старыми тоже надо посматривать
ну да, везде обман...
Т.е. перед каждой покупкой от 1-2-... тысяч грн надо "проводить оплату" пустой укрсибовской NewCard, домагаться в поддержке какой МСС, и уже затем оплачивать той или другой картой, в зависимости от кода.
"Жизнь - боль".
Так, не просто бути олігархом - кожен хоче відібрати твої законні 20 грн.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 14:09
"скупость - не глупость" ©
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