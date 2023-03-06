|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:07
flysoulfly написав: Кассандра написав:
За старыми тоже надо посматривать
ну да, везде обман...
Т.е. перед каждой покупкой от 1-2-... тысяч грн надо "проводить оплату" пустой укрсибовской NewCard, домагаться в поддержке какой МСС, и уже затем оплачивать той или другой картой, в зависимости от кода.
"Жизнь - боль".
Так, не просто бути олігархом - кожен хоче відібрати твої законні 20 грн.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7984
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1119 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:09
"скупость - не глупость" ©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1559
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:46
flysoulfly написав: Кассандра написав:
За старыми тоже надо посматривать
ну да, везде обман...
Т.е. перед каждой покупкой от 1-2-... тысяч грн надо "проводить оплату" пустой укрсибовской NewCard, домагаться в поддержке какой МСС, и уже затем оплачивать той или другой картой, в зависимости от кода.
"Жизнь - боль".
ото ж
честным Алиэкспрессникам покоя нету
в целом - маркетплейсы, 1% по Верке, и курс хороший, хорошо...
но - через 2-3 раза обязательно какая-то хрень а-ля "выставочные товары" - это что вообще...
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5309
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 21:23
Контрольна покупка- на 200 грн все гут. Перейшов на іншу касу, не влазила тачка, покупка на 8700- інший МСС код, кешбека нема. Епіцентр. Банк інший.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3294
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 21:26
lel написав:
Контрольна покупка- на 200 грн все гут. Перейшов на іншу касу, не влазила тачка, покупка на 8700- інший МСС код, кешбека нема. Епіцентр. Банк інший.
МСС 5200?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3731
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 06 бер, 2023 21:30
Amethyst написав: lel написав:
Контрольна покупка- на 200 грн все гут. Перейшов на іншу касу, не влазила тачка, покупка на 8700- інший МСС код, кешбека нема. Епіцентр. Банк інший.
МСС 5200?
МСС 5732
5200- підійшов би.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3294
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|