Шановні клієнти Private Banking!
Раді повідомити, що наш партнер Mastercard® запускає серію онлайн-вебінарів, щоб допомогти клієнтам підтримувати себе в ресурсі та залишатися здоровими.
Команда досвідчених лекторів допоможе знайти внутрішню рівновагу, навчить технікам боротьби зі стресом і розкаже, як відновити та зберегти своє здоров'я в умовах сьогодення.
Всього заплановано 8 онлайн-вебінарів:
− «Антистрес», лектор Олександр Коляда.
− «Як моніторити своє психічне здоров’я під час війни», лектор Євген Пілецький.
− «Як відновити сон після війни», лектор Ольга Маслова.
− «Ресурсність», лектор Олександр Коляда.
− «Тривожність і страх у нових реаліях», лектор Євген Пілецький.
− «ПТСР», лектор Олексій Карачинський.
− «Mindfulness», лектор Євген Пілецький.
− «Щастя», лектор Олександр Коляда.
Нові знання допоможуть кожному якісно піклуватися про себе, знаходити сили для втілення нових цілей, планів та мрій.
Приєднуйтесь до онлайн-вебінарів та отримуйте корисну інформацію
Як скористатися пропозицією:
1. Протягом відповідного етапу акції здійснюйте покупки на суму не менше 10 000 грн;
2. Оплачуйте покупки преміальною карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку;
3. Отримуйте доступ до онлайн-вебінарів за участю лекторів освітньої платформи NaukRoom.
Період пропозиції: з 27 лютого 2023 р. по 26 травня 2023 р.
Детально за посиланням: https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-do ... askombanku