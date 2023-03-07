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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164>

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:07

  flysoulfly написав:
  Кассандра написав:За старыми тоже надо посматривать
ну да, везде обман...
Т.е. перед каждой покупкой от 1-2-... тысяч грн надо "проводить оплату" пустой укрсибовской NewCard, домагаться в поддержке какой МСС, и уже затем оплачивать той или другой картой, в зависимости от кода.
"Жизнь - боль".

Так, не просто бути олігархом - кожен хоче відібрати твої законні 20 грн.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:09

"скупость - не глупость" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:46

  flysoulfly написав:
  Кассандра написав:За старыми тоже надо посматривать
ну да, везде обман...
Т.е. перед каждой покупкой от 1-2-... тысяч грн надо "проводить оплату" пустой укрсибовской NewCard, домагаться в поддержке какой МСС, и уже затем оплачивать той или другой картой, в зависимости от кода.
"Жизнь - боль".


ото ж
честным Алиэкспрессникам покоя нету
в целом - маркетплейсы, 1% по Верке, и курс хороший, хорошо...

но - через 2-3 раза обязательно какая-то хрень а-ля "выставочные товары" - это что вообще... :evil: :evil:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:23

Re: ТАСКОМБАНК

Контрольна покупка- на 200 грн все гут. Перейшов на іншу касу, не влазила тачка, покупка на 8700- інший МСС код, кешбека нема. Епіцентр. Банк інший.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:26

  lel написав:Контрольна покупка- на 200 грн все гут. Перейшов на іншу касу, не влазила тачка, покупка на 8700- інший МСС код, кешбека нема. Епіцентр. Банк інший.
МСС 5200?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:30

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  lel написав:Контрольна покупка- на 200 грн все гут. Перейшов на іншу касу, не влазила тачка, покупка на 8700- інший МСС код, кешбека нема. Епіцентр. Банк інший.
МСС 5200?

МСС 5732
5200- підійшов би.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:33

Re: ТАСКОМБАНК

Вже писав - в одному магазі на одній касі може лежати два термінали (і ще один під столом "для особливих випадків") різних банків із різними МСС. А знаю магазин, де в одному терміналі вшиті три (чи більше) ФОПів. І чи в кожного однаковий МСС? Здогадайтеся з першого разу.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:15

  alibob написав: А знаю магазин, де в одному терміналі вшиті три (чи більше) ФОПів. І чи в кожного однаковий МСС?

:shock: :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:40

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З нами з: 01.09.17
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