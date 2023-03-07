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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:36

Только что был странный звонок от ТАСа - мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...только я с года так 2017 не являюсь клиентом банка, сейчас только карта ИЗИ. Из разряда: що це було? Звонили с телефона +380442246720
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:55

  lloydbanksua написав:Только что был странный звонок от ТАСа - мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...только я с года так 2017 не являюсь клиентом банка, сейчас только карта ИЗИ. Из разряда: що це було? Звонили с телефона +380442246720


номера подделываются на ура, был звонок по разводу
еще и смска может прийти
cohan
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ТАСКОМБАНК (1632)
07.03.2023 12:55
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