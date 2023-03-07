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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 12:36
Только что был странный звонок от ТАСа - мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...только я с года так 2017 не являюсь клиентом банка, сейчас только карта ИЗИ. Из разряда: що це було? Звонили с телефона +380442246720
Додано: Вів 07 бер, 2023 12:55
номера подделываются на ура, был звонок по разводу
еще и смска может прийти
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