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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 12:36
Только что был странный звонок от ТАСа - мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...только я с года так 2017 не являюсь клиентом банка, сейчас только карта ИЗИ. Из разряда: що це було? Звонили с телефона +380442246720
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lloydbanksua
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Додано: Вів 07 бер, 2023 12:55
lloydbanksua написав:
Только что был странный звонок от ТАСа - мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...только я с года так 2017 не являюсь клиентом банка, сейчас только карта ИЗИ. Из разряда: що це було? Звонили с телефона +380442246720
номера подделываются на ура, был звонок по разводу
еще и смска может прийти
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cohan
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Додано: Вів 07 бер, 2023 13:28
cohan смс не было. На всякий случай побывал в отделении, все закрыто, за исключением Изи, конечно. В общем, ерунда какая-то.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 07 бер, 2023 15:16
lloydbanksua написав:
мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...
Це, легенда, а резолютивна частина яка була: переказати кошти на їх рахунок для зберігання чи що?
Насправді, після СМСки з передачею боргів до суду, я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.
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klug
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3
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:36
klug написав: lloydbanksua написав:
мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...
Це, легенда, а резолютивна частина яка була: переказати кошти на їх рахунок для зберігання чи що?
Насправді, після СМСки з передачею боргів до суду, я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.
В тому то і справа, резуме ніякого не було. Код з смс, переказати кошти не просили.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 07 бер, 2023 15:47
lloydbanksua написав: klug написав: lloydbanksua написав:
мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...
Це, легенда, а резолютивна частина яка була:
я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.
В тому то і справа, резуме ніякого не було. Код з смс, переказати кошти не просили.
это мне напомнило звонок мне как-то днем: "Здравствуйте, шо случилось? почему забираете депозит
?"
- я в шоке: какой депозит?(дохрена их) я? забираю?(никакой не).
Выяснилось, что это я за четыре(!)дня до этого(!) открыл(!) конвертдепо онлайн и нажал пимпу "отказаться от автопролонгации"(!)
Ну не дэбилы?
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:26
klug написав: lloydbanksua написав:
мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...
Це, легенда, а резолютивна частина яка була: переказати кошти на їх рахунок для зберігання чи що?
Насправді, після СМСки з передачею боргів до суду, я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.
до перевода не дошло, они умников чуют и не продолжают
недавно отцу знакомой позвонили "ваша дочь сбила человека", говорит на заднем фоне точно ее голос слышал - предубеждения страшная сила
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cohan
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