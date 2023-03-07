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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:36

Только что был странный звонок от ТАСа - мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...только я с года так 2017 не являюсь клиентом банка, сейчас только карта ИЗИ. Из разряда: що це було? Звонили с телефона +380442246720
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:55

  lloydbanksua написав:Только что был странный звонок от ТАСа - мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...только я с года так 2017 не являюсь клиентом банка, сейчас только карта ИЗИ. Из разряда: що це було? Звонили с телефона +380442246720


номера подделываются на ура, был звонок по разводу
еще и смска может прийти
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:28

cohan смс не было. На всякий случай побывал в отделении, все закрыто, за исключением Изи, конечно. В общем, ерунда какая-то.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:16

  lloydbanksua написав:мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...

Це, легенда, а резолютивна частина яка була: переказати кошти на їх рахунок для зберігання чи що?

Насправді, після СМСки з передачею боргів до суду, я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:36

  klug написав:
  lloydbanksua написав:мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...

Це, легенда, а резолютивна частина яка була: переказати кошти на їх рахунок для зберігання чи що?

Насправді, після СМСки з передачею боргів до суду, я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.

В тому то і справа, резуме ніякого не було. Код з смс, переказати кошти не просили.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:47

  lloydbanksua написав:
  klug написав:
  lloydbanksua написав:мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...

Це, легенда, а резолютивна частина яка була:

я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.

В тому то і справа, резуме ніякого не було. Код з смс, переказати кошти не просили.

это мне напомнило звонок мне как-то днем: "Здравствуйте, шо случилось? почему забираете депозит?"
- я в шоке: какой депозит?(дохрена их) я? забираю?(никакой не).

Выяснилось, что это я за четыре(!)дня до этого(!) открыл(!) конвертдепо онлайн и нажал пимпу "отказаться от автопролонгации"(!)
Ну не дэбилы?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:26

  klug написав:
  lloydbanksua написав:мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...

Це, легенда, а резолютивна частина яка була: переказати кошти на їх рахунок для зберігання чи що?

Насправді, після СМСки з передачею боргів до суду, я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.


до перевода не дошло, они умников чуют и не продолжают

недавно отцу знакомой позвонили "ваша дочь сбила человека", говорит на заднем фоне точно ее голос слышал - предубеждения страшная сила
cohan
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