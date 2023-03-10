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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 12:36
Только что был странный звонок от ТАСа - мол, вы совершали покупку, был неверный пин (или срок годности карты), называет последние 4 цифры карты...только я с года так 2017 не являюсь клиентом банка, сейчас только карта ИЗИ. Из разряда: що це було? Звонили с телефона +380442246720
Додано: Вів 07 бер, 2023 12:55
номера подделываются на ура, был звонок по разводу
еще и смска может прийти
Додано: Вів 07 бер, 2023 13:28
cohan смс не было. На всякий случай побывал в отделении, все закрыто, за исключением Изи, конечно. В общем, ерунда какая-то.
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:16
Це, легенда, а резолютивна частина яка була: переказати кошти на їх рахунок для зберігання чи що?
Насправді, після СМСки з передачею боргів до суду, я не здивуюся, якщо ТАСьку ще й так наркоманить.
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:36
В тому то і справа, резуме ніякого не було. Код з смс, переказати кошти не просили.
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:47
это мне напомнило звонок мне как-то днем: "Здравствуйте, шо случилось? почему забираете депозит?"
- я в шоке: какой депозит?(дохрена их) я? забираю?(никакой не).
Выяснилось, что это я за четыре(!)дня до этого(!) открыл(!) конвертдепо онлайн и нажал пимпу "отказаться от автопролонгации"(!)
Ну не дэбилы?
Додано: Вів 07 бер, 2023 16:26
до перевода не дошло, они умников чуют и не продолжают
недавно отцу знакомой позвонили "ваша дочь сбила человека", говорит на заднем фоне точно ее голос слышал - предубеждения страшная сила
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:56
Може хоч картку запропонували заблокувати чи ви їм сказали? Цікаво...
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:02
klug я їм сказав, що наразі безпосередньо клієнтом ТАСа не є, тільки Ізі.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:32
Продолжение истории с МСС-кодами в аптеке "Бажаємо здоров'я".
Набираю в "Таблетках", где поблизости купить лекарство - и выбивает опять ту же аптеку, о которой рассказывал. Тут мне уже стало любопытно (а я в ней минимум дважды покупал). Смотрю выписку (осталась с прошлого раза): ха! Так был же кешбэк. А в последний раз, когда покупал, нет.
Тут мне уже стало совсем интересно.
В общем, все оказалось очень просто. В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный.
Такие приколы встречал в разных местах, но чтобы в аптеке - это первый раз. Просто запомнил, где стоит "правильный" терминал, в следующий раз попрошу на нем пробить. Уточнил, кстати, говорят, "нам без разницы".
Никому нельзя верить
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