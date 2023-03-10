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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:08

  Искатель написав:Продолжение истории с МСС-кодами в аптеке "Бажаємо здоров'я".
Набираю в "Таблетках", где поблизости купить лекарство - и выбивает опять ту же аптеку, о которой рассказывал. Тут мне уже стало любопытно (а я в ней минимум дважды покупал). Смотрю выписку (осталась с прошлого раза): ха! Так был же кешбэк. А в последний раз, когда покупал, нет.
Тут мне уже стало совсем интересно.
В общем, все оказалось очень просто. В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный.
Такие приколы встречал в разных местах, но чтобы в аптеке - это первый раз. Просто запомнил, где стоит "правильный" терминал, в следующий раз попрошу на нем пробить. Уточнил, кстати, говорят, "нам без разницы".

Никому нельзя верить :)


аскорбинку для теста, в каждом окошке :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:34

Re: ТАСКОМБАНК

Зашел в отделение с просьбой открыть Very Card. Есть Б5 и пудра просроченая. Сказали загасить весь долг на Б5. Что и сделал в кассе. Просил лимит 15 одобрили 10. Сразу прислали смс с пин. В течении часа появился лимит на вере в ТАС2у. и обнулился лимит на Б5. Пудру сказали, что могут только заблокировать, закрыть не могут так как номер счета общий с Б5, но в тас2у она исчезла.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:45

  Искатель написав:Продолжение истории с МСС-кодами в аптеке "Бажаємо здоров'я".
Набираю в "Таблетках", где поблизости купить лекарство - и выбивает опять ту же аптеку, о которой рассказывал. Тут мне уже стало любопытно (а я в ней минимум дважды покупал). Смотрю выписку (осталась с прошлого раза): ха! Так был же кешбэк. А в последний раз, когда покупал, нет.
Тут мне уже стало совсем интересно.
В общем, все оказалось очень просто. В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный.
Такие приколы встречал в разных местах, но чтобы в аптеке - это первый раз. Просто запомнил, где стоит "правильный" терминал, в следующий раз попрошу на нем пробить. Уточнил, кстати, говорят, "нам без разницы".

Никому нельзя верить :)

О, міскодінг. Повторять долю Айбоксбанка.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:14

  Кочевник написав:
  Искатель написав:В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный

О, міскодінг. Повторять долю Айбоксбанка.
РОS Привата.
Хто повторить долю ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:23

Re: ТАСКОМБАНК

Або Приват, або Аптека.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:24

  Кочевник написав:Або Приват, або Аптека.

Або Искатель :lol:
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:30

  klug написав:
  Кочевник написав:Або Приват, або Аптека.

Або Искатель :lol:

От же ж гострий львівський язичок у пана klug!
У мене чисто академічний інтерес, бо в аптеках раніше ніколи з подібним не стикався. Маючи велику літню рідню, та й сам вже, на жаль, далеко не хлопчик, змушений постійно по аптеках... Ось, дивлюсь та роздумую, чи змінити шило на мило, тобто Б5+Пудру на Вєру, чи не треба...

Жарт на рахунок "міскодінга" після Айбокса - актуальний, шкода, що ви не оцінили.
Искатель
 
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