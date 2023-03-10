Искатель написав:

Продолжение истории с МСС-кодами в аптеке "Бажаємо здоров'я".Набираю в "Таблетках", где поблизости купить лекарство - и выбивает опять ту же аптеку, о которой рассказывал. Тут мне уже стало любопытно (а я в ней минимум дважды покупал). Смотрю выписку (осталась с прошлого раза): ха! Так был же кешбэк. А в последний раз, когда покупал, нет.Тут мне уже стало совсем интересно.В общем, все оказалось очень просто. В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный.Такие приколы встречал в разных местах, но чтобы в аптеке - это первый раз. Просто запомнил, где стоит "правильный" терминал, в следующий раз попрошу на нем пробить. Уточнил, кстати, говорят, "нам без разницы".Никому нельзя верить