RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 162163164165

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:08

  Искатель написав:Продолжение истории с МСС-кодами в аптеке "Бажаємо здоров'я".
Набираю в "Таблетках", где поблизости купить лекарство - и выбивает опять ту же аптеку, о которой рассказывал. Тут мне уже стало любопытно (а я в ней минимум дважды покупал). Смотрю выписку (осталась с прошлого раза): ха! Так был же кешбэк. А в последний раз, когда покупал, нет.
Тут мне уже стало совсем интересно.
В общем, все оказалось очень просто. В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный.
Такие приколы встречал в разных местах, но чтобы в аптеке - это первый раз. Просто запомнил, где стоит "правильный" терминал, в следующий раз попрошу на нем пробить. Уточнил, кстати, говорят, "нам без разницы".

Никому нельзя верить :)


аскорбинку для теста, в каждом окошке :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:34

Re: ТАСКОМБАНК

Зашел в отделение с просьбой открыть Very Card. Есть Б5 и пудра просроченая. Сказали загасить весь долг на Б5. Что и сделал в кассе. Просил лимит 15 одобрили 10. Сразу прислали смс с пин. В течении часа появился лимит на вере в ТАС2у. и обнулился лимит на Б5. Пудру сказали, что могут только заблокировать, закрыть не могут так как номер счета общий с Б5, но в тас2у она исчезла.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2464
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:45

  Искатель написав:Продолжение истории с МСС-кодами в аптеке "Бажаємо здоров'я".
Набираю в "Таблетках", где поблизости купить лекарство - и выбивает опять ту же аптеку, о которой рассказывал. Тут мне уже стало любопытно (а я в ней минимум дважды покупал). Смотрю выписку (осталась с прошлого раза): ха! Так был же кешбэк. А в последний раз, когда покупал, нет.
Тут мне уже стало совсем интересно.
В общем, все оказалось очень просто. В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный.
Такие приколы встречал в разных местах, но чтобы в аптеке - это первый раз. Просто запомнил, где стоит "правильный" терминал, в следующий раз попрошу на нем пробить. Уточнил, кстати, говорят, "нам без разницы".

Никому нельзя верить :)

О, міскодінг. Повторять долю Айбоксбанка.
Кочевник
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 16.02.17
Подякував: 378 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:14

  Кочевник написав:
  Искатель написав:В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный

О, міскодінг. Повторять долю Айбоксбанка.
РОS Привата.
Хто повторить долю ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 13.01.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:23

Re: ТАСКОМБАНК

Або Приват, або Аптека.
Кочевник
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 16.02.17
Подякував: 378 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:24

  Кочевник написав:Або Приват, або Аптека.

Або Искатель :lol:
klug
 
Повідомлень: 8001
З нами з: 18.08.14
Подякував: 339 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:30

  klug написав:
  Кочевник написав:Або Приват, або Аптека.

Або Искатель :lol:

От же ж гострий львівський язичок у пана klug!
У мене чисто академічний інтерес, бо в аптеках раніше ніколи з подібним не стикався. Маючи велику літню рідню, та й сам вже, на жаль, далеко не хлопчик, змушений постійно по аптеках... Ось, дивлюсь та роздумую, чи змінити шило на мило, тобто Б5+Пудру на Вєру, чи не треба...

Жарт на рахунок "міскодінга" після Айбокса - актуальний, шкода, що ви не оцінили.
Искатель
 
Повідомлень: 5810
З нами з: 22.02.16
Подякував: 917 раз.
Подякували: 4703 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:50

Re: ТАСКОМБАНК

Як дізнатися IBAN для поповнення вері кард СЕПом?
Окрім походу до відділення за довідкою
Maxwe11
 
Повідомлень: 138
З нами з: 04.09.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:53

  Maxwe11 написав:Як дізнатися IBAN для поповнення вері кард СЕПом?
Окрім походу до відділення за довідкою

В TAS2U по картам можно скачать выписку в pdf в которой будет указан IBAN
ramaz
 
Повідомлень: 583
З нами з: 12.07.17
Подякував: 106 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 162163164165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adj і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1069)
10.03.2023 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.