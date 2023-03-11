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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:08
Искатель написав:
Продолжение истории с МСС-кодами в аптеке "Бажаємо здоров'я".
Набираю в "Таблетках", где поблизости купить лекарство - и выбивает опять ту же аптеку, о которой рассказывал. Тут мне уже стало любопытно (а я в ней минимум дважды покупал). Смотрю выписку (осталась с прошлого раза): ха! Так был же кешбэк. А в последний раз, когда покупал, нет.
Тут мне уже стало совсем интересно.
В общем, все оказалось очень просто. В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный.
Такие приколы встречал в разных местах, но чтобы в аптеке - это первый раз. Просто запомнил, где стоит "правильный" терминал, в следующий раз попрошу на нем пробить. Уточнил, кстати, говорят, "нам без разницы".
Никому нельзя верить
аскорбинку для теста, в каждом окошке
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cohan
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:34
Зашел в отделение с просьбой открыть Very Card. Есть Б5 и пудра просроченая. Сказали загасить весь долг на Б5. Что и сделал в кассе. Просил лимит 15 одобрили 10. Сразу прислали смс с пин. В течении часа появился лимит на вере в ТАС2у. и обнулился лимит на Б5. Пудру сказали, что могут только заблокировать, закрыть не могут так как номер счета общий с Б5, но в тас2у она исчезла.
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pavyak
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:45
Искатель написав:
Продолжение истории с МСС-кодами в аптеке "Бажаємо здоров'я".
Набираю в "Таблетках", где поблизости купить лекарство - и выбивает опять ту же аптеку, о которой рассказывал. Тут мне уже стало любопытно (а я в ней минимум дважды покупал). Смотрю выписку (осталась с прошлого раза): ха! Так был же кешбэк. А в последний раз, когда покупал, нет.
Тут мне уже стало совсем интересно.
В общем, все оказалось очень просто. В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный.
Такие приколы встречал в разных местах, но чтобы в аптеке - это первый раз. Просто запомнил, где стоит "правильный" терминал, в следующий раз попрошу на нем пробить. Уточнил, кстати, говорят, "нам без разницы".
Никому нельзя верить
О, міскодінг. Повторять долю Айбоксбанка.
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Кочевник
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:14
Кочевник написав: Искатель написав:
В аптеке два терминала в разных окошках. Один - "Ощад", с МСС-кодом аптеки. Второй - "Приватбанк", с левым МСС-кодом. Короче, опять нарвался на "Приват", вижу, в пуше нет кешбека. Устроил допрос, что за фигня. Главное, на чеке пишет "Аптека 321", а МСС-код - не аптечный
О, міскодінг. Повторять долю Айбоксбанка.
РОS Привата.
Хто повторить долю ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:23
Або Приват, або Аптека.
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Кочевник
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:24
Кочевник написав:
Або Приват, або Аптека.
Або Искатель
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klug
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:30
klug написав: Кочевник написав:
Або Приват, або Аптека.
Або Искатель
От же ж гострий львівський язичок у пана klug
!
У мене чисто академічний інтерес, бо в аптеках раніше ніколи з подібним не стикався. Маючи велику літню рідню, та й сам вже, на жаль, далеко не хлопчик, змушений постійно по аптеках... Ось, дивлюсь та роздумую, чи змінити шило на мило, тобто Б5+Пудру на Вєру, чи не треба...
Жарт на рахунок "міскодінга" після Айбокса - актуальний, шкода, що ви не оцінили.
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Искатель
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:50
Як дізнатися IBAN для поповнення вері кард СЕПом?
Окрім походу до відділення за довідкою
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Maxwe11
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:53
Maxwe11 написав:
Як дізнатися IBAN для поповнення вері кард СЕПом?
Окрім походу до відділення за довідкою
В TAS2U по картам можно скачать выписку в pdf в которой будет указан IBAN
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ramaz
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:38
Оплачивал Yasno через Изипей вэри карт... Удивился что в пуше нет кешбека... А окзалось, что мсс 6012, терь не знаю что это было перевод или покупка... У кого-то было что-то подобное?.. раньше всегда было что-то типа 4900...
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Карамболь
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