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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 бер, 2023 19:36
Карамболь написав:
через Изипей
да то ИзиПей скурвился
лучше прямо на сайте Ясно платить
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