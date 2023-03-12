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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:36

Re: ТАСКОМБАНК

  Карамболь написав:через Изипей

да то ИзиПей скурвился :(
лучше прямо на сайте Ясно платить
Amethyst
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Повідомлень: 3779
З нами з: 05.05.21
Подякував: 252 раз.
Подякували: 692 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:50

  Amethyst написав:
  Карамболь написав:через Изипей

да то ИзиПей скурвился :(
лучше прямо на сайте Ясно платить

И выбирать там ПУМБ
lara_08
 
Повідомлень: 638
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:58

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  Карамболь написав:через Изипей

да то ИзиПей скурвился :(
лучше прямо на сайте Ясно платить

И выбирать там ПУМБ

ПУМБ дает КБ за коммуналку ток у себя в приложении
А Тасина Вера дает КБ за МСС 4900 де угодно
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 05.05.21
Подякував: 252 раз.
Подякували: 692 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:02

Amethyst
Имелось ввиду не платить картой ПУМБа, а через его сервис оплатить картой ТАСа, т.к. там предлагается выбрать оплатить через ПУМБ, Приват, изипей, портмоне
lara_08
 
Повідомлень: 638
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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  #<1 ... 163164165166
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