да то ИзиПей скурвился
лучше прямо на сайте Ясно платить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 бер, 2023 19:36
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 11 бер, 2023 22:50
Додано: Суб 11 бер, 2023 22:58
Додано: Нед 12 бер, 2023 01:02
Amethyst
Имелось ввиду не платить картой ПУМБа, а через его сервис оплатить картой ТАСа, т.к. там предлагается выбрать оплатить через ПУМБ, Приват, изипей, портмоне
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