да то ИзиПей скурвился
лучше прямо на сайте Ясно платить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 бер, 2023 19:36
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 11 бер, 2023 22:50
Додано: Суб 11 бер, 2023 22:58
Додано: Нед 12 бер, 2023 01:02
Amethyst
Имелось ввиду не платить картой ПУМБа, а через его сервис оплатить картой ТАСа, т.к. там предлагается выбрать оплатить через ПУМБ, Приват, изипей, портмоне
Додано: Пон 13 бер, 2023 21:28
У одного товарища есть Б5, но нет Пудры.
Посоветовал ему сделать чейндж на Верикард.
Читал, что здесь у некоторых процедура "переноса" кредитного лимита проходила практически "на ура".
Вопрос: как правильно это сделать, чтобы повысить шансы успешного переноса кредлимита? А то будет обидно, если с Б5 заберут, а на Веру не дадут.
Человек периодически имел просрочку (выпадал из льготного периода), т.е. очень желанный клиент для любого банка...
Или не стоит ему рисковать?
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:09
Искатель ну ризикувати чи ні то вам з товаришем вирішувати. Тася - банк де звичайна логіка не працює в принципі. Гарантувати будь що стосовно ліміту тут не може ніхто з працівників банку, що вже тоді казати про форумчан. Як зірки складуться - так воно з лімітом і буде. Хоча хочу відмітити що в принципі при відкритті існуючому клієнтові Вєри у відділенні - ліміт 10000 частіше дають ніж не дають. Більше 10000 одразу дають дуже не часто. А при відкритті віртуально якраз вища ймовірніть відлупу. Тому якщо ви з товаришем таки вирішете ризикнути (часно кажучи я б ризикнув - не така цінна Б5 щоб за неї триматись) - то безумовно треба йти у відділення, закривати Б5 відкривати Вєру, слухати про що питає менеджер при заповнені анкети - уважно читати саму анкету щоб в ній не було відвертого негативу про клієнта - ну і сподіватись що наллють.
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:12
Да ну,это загадочная загадка） Тут корезоид не хуже,чем у бегемота.
Просил лимит такой же ,как и на Б5 был. Никто даже не позвонил,молча налили.
А так ,кто ж его знает？
Пы.Сы лимит 10кгр.
Додано: Пон 13 бер, 2023 22:27
Re: ТАСКОМБАНК
Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
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