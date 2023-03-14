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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:36

Re: ТАСКОМБАНК

  Карамболь написав:через Изипей

да то ИзиПей скурвился :(
лучше прямо на сайте Ясно платить
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:50

  Amethyst написав:
  Карамболь написав:через Изипей

да то ИзиПей скурвился :(
лучше прямо на сайте Ясно платить

И выбирать там ПУМБ
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:58

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  Карамболь написав:через Изипей

да то ИзиПей скурвился :(
лучше прямо на сайте Ясно платить

И выбирать там ПУМБ

ПУМБ дает КБ за коммуналку ток у себя в приложении
А Тасина Вера дает КБ за МСС 4900 де угодно
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:02

Amethyst
Имелось ввиду не платить картой ПУМБа, а через его сервис оплатить картой ТАСа, т.к. там предлагается выбрать оплатить через ПУМБ, Приват, изипей, портмоне
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 21:28

У одного товарища есть Б5, но нет Пудры.
Посоветовал ему сделать чейндж на Верикард.
Читал, что здесь у некоторых процедура "переноса" кредитного лимита проходила практически "на ура".
Вопрос: как правильно это сделать, чтобы повысить шансы успешного переноса кредлимита? А то будет обидно, если с Б5 заберут, а на Веру не дадут.
Человек периодически имел просрочку (выпадал из льготного периода), т.е. очень желанный клиент для любого банка...
Или не стоит ему рисковать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:09

Искатель ну ризикувати чи ні то вам з товаришем вирішувати. Тася - банк де звичайна логіка не працює в принципі. Гарантувати будь що стосовно ліміту тут не може ніхто з працівників банку, що вже тоді казати про форумчан. Як зірки складуться - так воно з лімітом і буде. Хоча хочу відмітити що в принципі при відкритті існуючому клієнтові Вєри у відділенні - ліміт 10000 частіше дають ніж не дають. Більше 10000 одразу дають дуже не часто. А при відкритті віртуально якраз вища ймовірніть відлупу. Тому якщо ви з товаришем таки вирішете ризикнути (часно кажучи я б ризикнув - не така цінна Б5 щоб за неї триматись) - то безумовно треба йти у відділення, закривати Б5 відкривати Вєру, слухати про що питає менеджер при заповнені анкети - уважно читати саму анкету щоб в ній не було відвертого негативу про клієнта - ну і сподіватись що наллють.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:12

  Искатель написав:У одного товарища есть Б5, но нет Пудры.
Посоветовал ему сделать чейндж на Верикард.
Читал, что здесь у некоторых процедура "переноса" кредитного лимита проходила практически "на ура".
Вопрос: как правильно это сделать, чтобы повысить шансы успешного переноса кредлимита? А то будет обидно, если с Б5 заберут, а на Веру не дадут.
Человек периодически имел просрочку (выпадал из льготного периода), т.е. очень желанный клиент для любого банка...
Или не стоит ему рисковать?

Да ну,это загадочная загадка） Тут корезоид не хуже,чем у бегемота.
Просил лимит такой же ,как и на Б5 был. Никто даже не позвонил,молча налили.
А так ,кто ж его знает？
Пы.Сы лимит 10кгр.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 22:27

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 00:08

По very card мужа с 10 марта нет упоминания о кешбеке в пушах, хотя мсс подходящие. Сегодня он звонил на горячку, ему ответили что проблема уже известна и решается. Кешбек сегодня по описанным операциям так и не был начислен А вот с пудрой и Б5 всё нормально. Кто ещё такое наблюдал?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 07:08

Re: ТАСКОМБАНК

Кассандра написав:По very card мужа с 10 марта нет упоминания о кешбеке в пушах, хотя мсс подходящие. Сегодня он звонил на горячку, ему ответили что проблема уже известна и решается. Кешбек сегодня по описанным операциям так и не был начислен А вот с пудрой и Б5 всё нормально. Кто ещё такое наблюдал?
Таке ж саме. І теж саме відповідали. Але в мене ще не провелось по рахунку. Дочекаюсь пару операцій і буду знову телефонувати.
lel
 
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