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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:06
Howl написав:
Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного
лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Никаких гарантий.
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THB
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Додано: Вів 14 бер, 2023 09:26
THB написав: Howl написав:
Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного
лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Никаких гарантий.
Підняли по Б5 з 6400 до 50000. Тоді і замовив Верку. Дали 30000. Депозити конвертаційні. Правильна анкета, телефони роботи, колег, родичів-ніхто не дзвонив.
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lel
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