Howl написав:Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Howl написав:Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Никаких гарантий.
Підняли по Б5 з 6400 до 50000. Тоді і замовив Верку. Дали 30000. Депозити конвертаційні. Правильна анкета, телефони роботи, колег, родичів-ніхто не дзвонив.