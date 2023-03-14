ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:06
Howl написав:
Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного
лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Никаких гарантий.
THB
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Додано: Вів 14 бер, 2023 09:26
THB написав: Howl написав:
Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного
лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Никаких гарантий.
Підняли по Б5 з 6400 до 50000. Тоді і замовив Верку. Дали 30000. Депозити конвертаційні. Правильна анкета, телефони роботи, колег, родичів-ніхто не дзвонив.
lel
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:06
Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую
smarisha
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Додано: Вів 14 бер, 2023 17:30
smarisha написав:
Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую
Якщо відкрити
тарифи
, то там чітко написано:
у перший календарний місяць з дати отримання першої картки до рахунку
Календарний місяць закінчується, коли змінюється назва місяця на календарі.
klug
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Додано: Вів 14 бер, 2023 18:52
klug написав: smarisha написав:
Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую
Якщо відкрити
тарифи
, то там чітко написано:
у перший календарний місяць з дати отримання першої картки до рахунку
Календарний місяць закінчується, коли змінюється назва місяця на календарі.
тому треба отримувати першого числа
cohan
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