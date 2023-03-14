RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:06

  Howl написав:Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного
лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.

Никаких гарантий.
THB
 
Повідомлень: 862
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:26

Re: ТАСКОМБАНК

THB написав:
  Howl написав:Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного
лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.

Никаких гарантий.
Підняли по Б5 з 6400 до 50000. Тоді і замовив Верку. Дали 30000. Депозити конвертаційні. Правильна анкета, телефони роботи, колег, родичів-ніхто не дзвонив.
lel
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:06

Re: ТАСКОМБАНК

Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую
smarisha
 
Повідомлень: 32
З нами з: 02.06.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:30

  smarisha написав:Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую

Якщо відкрити тарифи, то там чітко написано:
у перший календарний місяць з дати отримання першої картки до рахунку

Календарний місяць закінчується, коли змінюється назва місяця на календарі.
klug
 
Повідомлень: 8007
З нами з: 18.08.14
Подякував: 340 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:52

  klug написав:
  smarisha написав:Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую

Якщо відкрити тарифи, то там чітко написано:
у перший календарний місяць з дати отримання першої картки до рахунку

Календарний місяць закінчується, коли змінюється назва місяця на календарі.


тому треба отримувати першого числа
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5394
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:36

  Кассандра написав:По very card мужа с 10 марта нет упоминания о кешбеке в пушах, хотя мсс подходящие. Сегодня он звонил на горячку, ему ответили что проблема уже известна и решается. Кешбек сегодня по описанным операциям так и не был начислен А вот с пудрой и Б5 всё нормально. Кто ещё такое наблюдал?

Аналогично, в пушах по операциям за 10 и 11 марта упоминания о кешбеке нет, и кешбек не начислен (операции проведены). Начиная с 13 числа кешбек в пушах возобновился.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 14.10.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 164165166167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.