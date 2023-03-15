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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:06

  Howl написав:Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного
лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.

Никаких гарантий.
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:26

Re: ТАСКОМБАНК

THB написав:
  Howl написав:Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного
лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.

Никаких гарантий.
Підняли по Б5 з 6400 до 50000. Тоді і замовив Верку. Дали 30000. Депозити конвертаційні. Правильна анкета, телефони роботи, колег, родичів-ніхто не дзвонив.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:06

Re: ТАСКОМБАНК

Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:30

  smarisha написав:Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую

Якщо відкрити тарифи, то там чітко написано:
у перший календарний місяць з дати отримання першої картки до рахунку

Календарний місяць закінчується, коли змінюється назва місяця на календарі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:52

  klug написав:
  smarisha написав:Проконсультуйте, будь ласка,"Безкоштовний переказ кредитних коштів у перший місяць отримання картки"- це до кінця поточного місяця в якому отримала картку чи календарні 30 днів? Дякую

Якщо відкрити тарифи, то там чітко написано:
у перший календарний місяць з дати отримання першої картки до рахунку

Календарний місяць закінчується, коли змінюється назва місяця на календарі.


тому треба отримувати першого числа
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:36

  Кассандра написав:По very card мужа с 10 марта нет упоминания о кешбеке в пушах, хотя мсс подходящие. Сегодня он звонил на горячку, ему ответили что проблема уже известна и решается. Кешбек сегодня по описанным операциям так и не был начислен А вот с пудрой и Б5 всё нормально. Кто ещё такое наблюдал?

Аналогично, в пушах по операциям за 10 и 11 марта упоминания о кешбеке нет, и кешбек не начислен (операции проведены). Начиная с 13 числа кешбек в пушах возобновился.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:13

  Ferlakur написав:
  Кассандра написав:По very card мужа с 10 марта нет упоминания о кешбеке в пушах, хотя мсс подходящие. Сегодня он звонил на горячку, ему ответили что проблема уже известна и решается. Кешбек сегодня по описанным операциям так и не был начислен А вот с пудрой и Б5 всё нормально. Кто ещё такое наблюдал?

Аналогично, в пушах по операциям за 10 и 11 марта упоминания о кешбеке нет, и кешбек не начислен (операции проведены). Начиная с 13 числа кешбек в пушах возобновился.

Да пуши восстановили, но кешбек за 10 и 11 не начислен и сегодня, муж завтра собирается слегка помучить горячку )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:05

Re: ТАСКОМБАНК

Закінчуєтьсч термін дії карти чи можна перевипустити карту з доставкою нової пошти? Або віртуальну отримати?
maxstar
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