Howl написав:Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Howl написав:Искатель, здесь в теме писали, что в отделении получилось подать заявку на "Верку" с переносом кредитного лимита, если есть гарантия переноса кредитного лимит, иначе оставить всё как есть.
Никаких гарантий.
Підняли по Б5 з 6400 до 50000. Тоді і замовив Верку. Дали 30000. Депозити конвертаційні. Правильна анкета, телефони роботи, колег, родичів-ніхто не дзвонив.
Кассандра написав:По very card мужа с 10 марта нет упоминания о кешбеке в пушах, хотя мсс подходящие. Сегодня он звонил на горячку, ему ответили что проблема уже известна и решается. Кешбек сегодня по описанным операциям так и не был начислен А вот с пудрой и Б5 всё нормально. Кто ещё такое наблюдал?
Аналогично, в пушах по операциям за 10 и 11 марта упоминания о кешбеке нет, и кешбек не начислен (операции проведены). Начиная с 13 числа кешбек в пушах возобновился.
Кассандра написав:По very card мужа с 10 марта нет упоминания о кешбеке в пушах, хотя мсс подходящие. Сегодня он звонил на горячку, ему ответили что проблема уже известна и решается. Кешбек сегодня по описанным операциям так и не был начислен А вот с пудрой и Б5 всё нормально. Кто ещё такое наблюдал?
Аналогично, в пушах по операциям за 10 и 11 марта упоминания о кешбеке нет, и кешбек не начислен (операции проведены). Начиная с 13 числа кешбек в пушах возобновился.
Да пуши восстановили, но кешбек за 10 и 11 не начислен и сегодня, муж завтра собирается слегка помучить горячку )
maxstar написав:Закінчуєтьсч термін дії карти чи можна перевипустити карту з доставкою нової пошти? Або віртуальну отримати?
Все карты, точнее срок их действия заканчивавшийся ранее, были продлены по 04/23 включительно. Решение о новом продлении или перевыпуске будет приниматься банком чуть позже, поэтому не торопитесь - может всё опять продлят автоматом. Тем более что карты продляются через мпс и новый срок их действия будет реальным, а не так как например в ощаде. Т.е. их можно будет пользовать везде. Вы можете позвонить и уточнить это вопрос на гарячке