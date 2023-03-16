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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:37

  reef написав:Где в приложении или веб-кабинете найти сообщения от банка?

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:43

Re: ТАСКОМБАНК

Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:14

  Ferlakur написав:Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.

Шо за прикол - они что в индивидуальном порядке это делают?
vpchelko
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Повідомлень: 708
З нами з: 05.07.17
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  #<1 ... 165166167168
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ТАСКОМБАНК (1673)
16.03.2023 19:14
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