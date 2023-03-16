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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:37
reef написав:
Где в приложении или веб-кабинете найти сообщения от банка?
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Додано: Чет 16 бер, 2023 18:43
Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.
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Ferlakur
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Додано: Чет 16 бер, 2023 19:14
Ferlakur написав:
Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.
Шо за прикол - они что в индивидуальном порядке это делают?
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