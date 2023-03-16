RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:37

  reef написав:Где в приложении или веб-кабинете найти сообщения от банка?

Більше - > Повідомлення
Bosstone
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 21.04.10
Подякував: 792 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:43

Re: ТАСКОМБАНК

Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4384
З нами з: 14.10.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:14

  Ferlakur написав:Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.

Шо за прикол - они что в индивидуальном порядке это делают?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:26

Re: ТАСКОМБАНК

vpchelko написав:
  Ferlakur написав:Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.

Шо за прикол - они что в индивидуальном порядке это делают?
Схоже, що так. Теж віддали після двох дзвінків.
lel
 
Повідомлень: 3298
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:34

  lel написав:
vpchelko написав:
  Ferlakur написав:Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.

Шо за прикол - они что в индивидуальном порядке это делают?
Схоже, що так. Теж віддали після двох дзвінків.


да, у меня шиш, надо звонить
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 165166167168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.