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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:37

  reef написав:Где в приложении или веб-кабинете найти сообщения от банка?

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:43

Re: ТАСКОМБАНК

Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:14

  Ferlakur написав:Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.

Шо за прикол - они что в индивидуальном порядке это делают?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:26

Re: ТАСКОМБАНК

vpchelko написав:
  Ferlakur написав:Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.

Шо за прикол - они что в индивидуальном порядке это делают?
Схоже, що так. Теж віддали після двох дзвінків.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:34

  lel написав:
vpchelko написав:
  Ferlakur написав:Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.

Шо за прикол - они что в индивидуальном порядке это делают?
Схоже, що так. Теж віддали після двох дзвінків.


да, у меня шиш, надо звонить
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:43

Приветствую!
Вчера с товарищем довелось посетить местное многострадальное отделение №31, персонал которого мог бы с легкостью воссоздать ремейк известной комедии "Тупой и еще тупее". Цель - переоформить Б5 на Вери кард.
Задача была четко сформулирована операционисту, был получен комментарий "За то, что перенесут кредитный лимит, поручиться не могу", с чем согласились... и пошел процесс.
При выводе карты Б5 в ноль товарищ из-за вылета из льготного периода не мог заранее точно уточнить сумму процентов, которые должен заплатить, в результате на карте после погашения всех долгов осталось 0,75 грн своих денег.
Из-за этих 75 копеек карту закрыть было нельзя. Посоветовали перенести их на "Ощадный", что благополучно и сделали. На карте "по нолям", написали заявление на закрытие и... нам сказали, что карта будет закрываться "в течение дня". Когда закроется, непонятно.
Далее. "Пока карта Б5 не будет закрыта, открыть Вери кард нельзя" (занавес).
"ОК",- говорю человеку, - "завтра придешь. Только позвони заранее и уточни, закрыли ли карту"
На следующий день, т.е. сегодня он позвонил на горячую линию, где ему сообщили, что:
1. Карта будет закрываться 45 дней (насколько я знаю, это счет столько закрывается)
2. Пока не пройдут эти 45 дней, подать заявление и получить Верикард НЕЛЬЗЯ.

А вот здесь уже я впал в ступор и решил обратиться за помощью к залу. Или мы с ним что-то не поняли, или делали что-то не так, или... как здесь люди ухитрялись за один приход закрыть Б5-открыть Верку, да еще и лимит на нее получить? А тут предлагают ждать 45 дней (это, насколько я понимаю, стандартный срок для закрытия счета, но причем тут это?!)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:28

Искатель думаю ви з товаришем втрапили на неадекватів. Особисто чудово в один день закривав Б5 (правда на день закриття картка була виведена в 0) і одразу тут таки отримував безіменний пластик Верікард. Ліміт по ній погоджували 2 дні, але в підсумку погодили. У вашій ситуації порекомендувати нічого не можу - втім вважаю що вам брешуть причому відверто та безсовісно ;(
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:40

  Alien написав:Искатель думаю ви з товаришем втрапили на неадекватів. Особисто чудово в один день закривав Б5 (правда на день закриття картка була виведена в 0) і одразу тут таки отримував безіменний пластик Верікард. Ліміт по ній погоджували 2 дні, але в підсумку погодили. У вашій ситуації порекомендувати нічого не можу - втім вважаю що вам брешуть причому відверто та безсовісно ;(

З відділенням все зрозуміло. Але чому товаришу гаряча лінія сказала, що "треба чекати 45 днів"? Хоча він трохи далекий від нюансів і міг просто не правильно сформулювати запитання...
Напевно, подзвоню я до них сам.
Але питання було ось у чому: що, Верікард видають лише клієнтам взагалі без кредитних карток? Це десь прописане?
Просто хочу хоч зрозуміти суть всього, що відбувається.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:06

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Але питання було ось у чому: що, Верікард видають лише клієнтам взагалі без кредитних карток? Це десь прописане?
Тут писали (і також я це чув у відділенні), що при наявності лімітів по Б5 або Пудрі - Верікард з лімітом точно не дадуть. Де це прописано - хз.
Alien
 
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