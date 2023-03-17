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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:37
Додано: Чет 16 бер, 2023 18:43
Re: ТАСКОМБАНК
Отдали кешбек по Верке за 10,11 марта.
Додано: Чет 16 бер, 2023 19:14
Додано: Чет 16 бер, 2023 20:26
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 16 бер, 2023 20:34
Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:43
Приветствую!
Вчера с товарищем довелось посетить местное многострадальное отделение №31, персонал которого мог бы с легкостью воссоздать ремейк известной комедии "Тупой и еще тупее". Цель - переоформить Б5 на Вери кард.
Задача была четко сформулирована операционисту, был получен комментарий "За то, что перенесут кредитный лимит, поручиться не могу", с чем согласились... и пошел процесс.
При выводе карты Б5 в ноль товарищ из-за вылета из льготного периода не мог заранее точно уточнить сумму процентов, которые должен заплатить, в результате на карте после погашения всех долгов осталось 0,75 грн своих денег.
Из-за этих 75 копеек карту закрыть было нельзя. Посоветовали перенести их на "Ощадный", что благополучно и сделали. На карте "по нолям", написали заявление на закрытие и... нам сказали, что карта будет закрываться "в течение дня". Когда закроется, непонятно.
Далее. "Пока карта Б5 не будет закрыта, открыть Вери кард нельзя" (занавес).
"ОК",- говорю человеку, - "завтра придешь. Только позвони заранее и уточни, закрыли ли карту"
На следующий день, т.е. сегодня он позвонил на горячую линию, где ему сообщили, что:
1. Карта будет закрываться 45 дней (насколько я знаю, это счет столько закрывается)
2. Пока не пройдут эти 45 дней, подать заявление и получить Верикард НЕЛЬЗЯ.
А вот здесь уже я впал в ступор и решил обратиться за помощью к залу. Или мы с ним что-то не поняли, или делали что-то не так, или... как здесь люди ухитрялись за один приход закрыть Б5-открыть Верку, да еще и лимит на нее получить? А тут предлагают ждать 45 дней (это, насколько я понимаю, стандартный срок для закрытия счета, но причем тут это?!)
Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:28
Искатель думаю ви з товаришем втрапили на неадекватів. Особисто чудово в один день закривав Б5 (правда на день закриття картка була виведена в 0) і одразу тут таки отримував безіменний пластик Верікард. Ліміт по ній погоджували 2 дні, але в підсумку погодили. У вашій ситуації порекомендувати нічого не можу - втім вважаю що вам брешуть причому відверто та безсовісно ;(
Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:40
З відділенням все зрозуміло. Але чому товаришу гаряча лінія сказала, що "треба чекати 45 днів"? Хоча він трохи далекий від нюансів і міг просто не правильно сформулювати запитання...
Напевно, подзвоню я до них сам.
Але питання було ось у чому: що, Верікард видають лише клієнтам взагалі без кредитних карток? Це десь прописане?
Просто хочу хоч зрозуміти суть всього, що відбувається.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:06
Re: ТАСКОМБАНК
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