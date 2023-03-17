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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:07
В общем, на следующей неделе планирую пойти в другое отделение, которое недавно у нас открылось. Посмотрим, что там скажут.
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Искатель
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:33
deneg net написав:Искатель
Я вообще взял веру не закрывая Б5. В этом ноль проблем. Погасил Б5 в ноль, а потом не закрывал саму карту, а отказался от лимита. Лимит закрыли, а вот по вере лимит не налили. Возможно из-за того, что Б5 не закрыта. Сейчас этот вопрос в процессе. Но, получить веру без закрытия Б5 - ноль проблем.
В отделении заява на закрытие,обнуление ЛИМИТА！
Б5 не закрывать,будет дебетовая. Лимит сняли за пару часов,после этого выдали мгновенную вери,и еще часа через 3 налили такой же лимит,какой был на Б5.
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THB
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:43
Искатель написав: Alien написав:Искатель
думаю ви з товаришем втрапили на неадекватів. Особисто чудово в один день закривав Б5 (правда на день закриття картка була виведена в 0) і одразу тут таки отримував безіменний пластик Верікард. Ліміт по ній погоджували 2 дні, але в підсумку погодили. У вашій ситуації порекомендувати нічого не можу - втім вважаю що вам брешуть причому відверто та безсовісно ;(
З відділенням все зрозуміло. Але чому товаришу гаряча лінія сказала, що "треба чекати 45 днів"? Хоча він трохи далекий від нюансів і міг просто не правильно сформулювати запитання...
Напевно, подзвоню я до них сам.
Але питання було ось у чому: що, Верікард видають лише клієнтам взагалі без кредитних карток? Це десь прописане?
Просто хочу хоч зрозуміти суть всього, що відбувається.
Скорее всего путаница в терминах. Закрыть карту,закрыть лимит...Товарищ ,вероятно ,считает это одно и тоже. Горячка все правильно ответила на вопрос о закрытии КАРТЫ...
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