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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:07

В общем, на следующей неделе планирую пойти в другое отделение, которое недавно у нас открылось. Посмотрим, что там скажут.
Искатель
 
Повідомлень: 5830
З нами з: 22.02.16
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4723 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:33

  deneg net написав:Искатель
Я вообще взял веру не закрывая Б5. В этом ноль проблем. Погасил Б5 в ноль, а потом не закрывал саму карту, а отказался от лимита. Лимит закрыли, а вот по вере лимит не налили. Возможно из-за того, что Б5 не закрыта. Сейчас этот вопрос в процессе. Но, получить веру без закрытия Б5 - ноль проблем.

В отделении заява на закрытие,обнуление ЛИМИТА！
Б5 не закрывать,будет дебетовая. Лимит сняли за пару часов,после этого выдали мгновенную вери,и еще часа через 3 налили такой же лимит,какой был на Б5.
THB
 
Повідомлень: 865
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:43

  Искатель написав:
  Alien написав:Искатель думаю ви з товаришем втрапили на неадекватів. Особисто чудово в один день закривав Б5 (правда на день закриття картка була виведена в 0) і одразу тут таки отримував безіменний пластик Верікард. Ліміт по ній погоджували 2 дні, але в підсумку погодили. У вашій ситуації порекомендувати нічого не можу - втім вважаю що вам брешуть причому відверто та безсовісно ;(

З відділенням все зрозуміло. Але чому товаришу гаряча лінія сказала, що "треба чекати 45 днів"? Хоча він трохи далекий від нюансів і міг просто не правильно сформулювати запитання...
Напевно, подзвоню я до них сам.
Але питання було ось у чому: що, Верікард видають лише клієнтам взагалі без кредитних карток? Це десь прописане?
Просто хочу хоч зрозуміти суть всього, що відбувається.

Скорее всего путаница в терминах. Закрыть карту,закрыть лимит...Товарищ ,вероятно ,считает это одно и тоже. Горячка все правильно ответила на вопрос о закрытии КАРТЫ...
THB
 
Повідомлень: 865
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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  #<1 ... 166167168169
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