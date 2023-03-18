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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 166167168169 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.1 5 10 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 2 2- Погане. Некомпетентне. 10% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 4 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 10% 1 Всього голосів : 10 Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:07 В общем, на следующей неделе планирую пойти в другое отделение, которое недавно у нас открылось. Посмотрим, что там скажут. Искатель Повідомлень: 5833 З нами з: 22.02.16 Подякував: 922 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:33 deneg net написав: Искатель

Я вообще взял веру не закрывая Б5. В этом ноль проблем. Погасил Б5 в ноль, а потом не закрывал саму карту, а отказался от лимита. Лимит закрыли, а вот по вере лимит не налили. Возможно из-за того, что Б5 не закрыта. Сейчас этот вопрос в процессе. Но, получить веру без закрытия Б5 - ноль проблем. Я вообще взял веру не закрывая Б5. В этом ноль проблем. Погасил Б5 в ноль, а потом не закрывал саму карту, а отказался от лимита. Лимит закрыли, а вот по вере лимит не налили. Возможно из-за того, что Б5 не закрыта. Сейчас этот вопрос в процессе. Но, получить веру без закрытия Б5 - ноль проблем.

В отделении заява на закрытие,обнуление ЛИМИТА！

Б5 не закрывать,будет дебетовая. Лимит сняли за пару часов,после этого выдали мгновенную вери,и еще часа через 3 налили такой же лимит,какой был на Б5. В отделении заява на закрытие,обнуление ЛИМИТА！Б5 не закрывать,будет дебетовая. Лимит сняли за пару часов,после этого выдали мгновенную вери,и еще часа через 3 налили такой же лимит,какой был на Б5. THB Повідомлень: 865 З нами з: 22.07.16 Подякував: 145 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:43 Искатель написав: Alien написав: Искатель думаю ви з товаришем втрапили на неадекватів. Особисто чудово в один день закривав Б5 (правда на день закриття картка була виведена в 0) і одразу тут таки отримував безіменний пластик Верікард. Ліміт по ній погоджували 2 дні, але в підсумку погодили. У вашій ситуації порекомендувати нічого не можу - втім вважаю що вам брешуть причому відверто та безсовісно ;( думаю ви з товаришем втрапили на неадекватів. Особисто чудово в один день закривав Б5 (правда на день закриття картка була виведена в 0) і одразу тут таки отримував безіменний пластик Верікард. Ліміт по ній погоджували 2 дні, але в підсумку погодили. У вашій ситуації порекомендувати нічого не можу - втім вважаю що вам брешуть причому відверто та безсовісно ;(

З відділенням все зрозуміло. Але чому товаришу гаряча лінія сказала, що "треба чекати 45 днів"? Хоча він трохи далекий від нюансів і міг просто не правильно сформулювати запитання...

Напевно, подзвоню я до них сам.

Але питання було ось у чому: що, Верікард видають лише клієнтам взагалі без кредитних карток? Це десь прописане?

Просто хочу хоч зрозуміти суть всього, що відбувається. З відділенням все зрозуміло. Але чому товаришу гаряча лінія сказала, що "треба чекати 45 днів"? Хоча він трохи далекий від нюансів і міг просто не правильно сформулювати запитання...Напевно, подзвоню я до них сам.Але питання було ось у чому: що, Верікард видають лише клієнтам взагалі без кредитних карток? Це десь прописане?Просто хочу хоч зрозуміти суть всього, що відбувається.

Скорее всего путаница в терминах. Закрыть карту,закрыть лимит...Товарищ ,вероятно ,считает это одно и тоже. Горячка все правильно ответила на вопрос о закрытии КАРТЫ... Скорее всего путаница в терминах. Закрыть карту,закрыть лимит...Товарищ ,вероятно ,считает это одно и тоже. Горячка все правильно ответила на вопрос о закрытии КАРТЫ... THB Повідомлень: 865 З нами з: 22.07.16 Подякував: 145 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 бер, 2023 07:28 THB написав: Скорее всего путаница в терминах. Закрыть карту,закрыть лимит...Товарищ ,вероятно ,считает это одно и тоже. Горячка все правильно ответила на вопрос о закрытии КАРТЫ... Скорее всего путаница в терминах. Закрыть карту,закрыть лимит...Товарищ ,вероятно ,считает это одно и тоже. Горячка все правильно ответила на вопрос о закрытии КАРТЫ...

Но дебилы из отделения №31 четко сказали: чтобы оформить Верку, надо Б5 закрыть. Не убрать кредитный лимит, а именно закрыть карту!

Капец, я и раньше их считал тупыми, теперь понял насколько... Но дебилы из отделения №31 четко сказали: чтобы оформить Верку, надо Б5 закрыть. Не убрать кредитный лимит, а именно закрыть карту!Капец, я и раньше их считал тупыми, теперь понял насколько... Искатель Повідомлень: 5833 З нами з: 22.02.16 Подякував: 922 раз. Подякували: 4724 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 166167168169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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