klug написав:
Це без 10 номерів чоловіків коханок і їх продзвону?
Питали один контакт, дав свій другий тел, сказавши що дружини, так ніхто і не подзвонив. Але кредліміт символічний - 1000 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:22
Re: ТАСКОМБАНК
Питали один контакт, дав свій другий тел, сказавши що дружини, так ніхто і не подзвонив. Але кредліміт символічний - 1000 грн
Додано: Нед 19 бер, 2023 15:30
Re: ТАСКОМБАНК
Конвертодепо оффлайн відкривають з вері кард?
Додано: Нед 19 бер, 2023 15:55
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