klug написав:
Це без 10 номерів чоловіків коханок і їх продзвону?
Питали один контакт, дав свій другий тел, сказавши що дружини, так ніхто і не подзвонив. Але кредліміт символічний - 1000 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:22
Re: ТАСКОМБАНК
Питали один контакт, дав свій другий тел, сказавши що дружини, так ніхто і не подзвонив. Але кредліміт символічний - 1000 грн
Додано: Нед 19 бер, 2023 15:30
Re: ТАСКОМБАНК
Конвертодепо оффлайн відкривають з вері кард?
Додано: Нед 19 бер, 2023 15:55
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:34
Додаємо + 0,5% річних за депозитами
Таскомбанк запровадив Бонусну програму за депозитами для клієнтів, що отримують гарантовані виплати Фонду гарантування вкладів.
Розміщуйте кошти у відділеннях Таскомбанку на депозит «Строковий» у національній валюті та отримуйте Бонус + 0,5% річних до вашої ставки. бонусна програма діє на строках 3, 6 , 9 та 12 місяців.
Умови розміщення вкладу:
ставка - до 16,5% річних
строк розміщення - від 3 до 12 місяців
мінімальна сума вкладу - 50 000 грн
валюта вкладу - гривня
Детальні умови: https://news.finance.ua/ua/dodayemo-0-5 ... ya-vkladiv
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:42
Re: ТАСКОМБАНК
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