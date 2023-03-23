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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:22

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Boundless написав:Оформлював верку для конвертів, на рахунок кредліміту не парився. В відділені кажу поставте кред ліміт 0 грн, мені він не потрібний, кура - не можна, програма 0 не пропускає. Ладно хєр з вами, най буде. Тому зараз є і б5 і верка з кредлімітами

Це без 10 номерів чоловіків коханок і їх продзвону?


Питали один контакт, дав свій другий тел, сказавши що дружини, так ніхто і не подзвонив. Але кредліміт символічний - 1000 грн
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:30

Re: ТАСКОМБАНК

Конвертодепо оффлайн відкривають з вері кард?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:55

  Maxwe11 написав:Конвертодепо оффлайн відкривають з вері кард?

За свої? Звичайно - з будь яких гривневих карток
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:34

Додаємо + 0,5% річних за депозитами

Таскомбанк запровадив Бонусну програму за депозитами для клієнтів, що отримують гарантовані виплати Фонду гарантування вкладів.

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Умови розміщення вкладу:

ставка - до 16,5% річних
строк розміщення - від 3 до 12 місяців
мінімальна сума вкладу - 50 000 грн
валюта вкладу - гривня

Детальні умови: https://news.finance.ua/ua/dodayemo-0-5 ... ya-vkladiv
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:42

Re: ТАСКОМБАНК

  Assistant_Portal написав:у національній валюті та отримуйте Бонус + 0,5% річних до вашої ставки

Передайте їм, що краще хай дадуть Бонус у вигляді -0.5% під Конвертаційний депо для погорільців, то вони Альфу обженуть і їм більше занесуть :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 06:12

  THB написав:
  deneg net написав:Искатель
Я вообще взял веру не закрывая Б5. В этом ноль проблем. Погасил Б5 в ноль, а потом не закрывал саму карту, а отказался от лимита. Лимит закрыли, а вот по вере лимит не налили. Возможно из-за того, что Б5 не закрыта. Сейчас этот вопрос в процессе. Но, получить веру без закрытия Б5 - ноль проблем.

В отделении заява на закрытие,обнуление ЛИМИТА！
Б5 не закрывать,будет дебетовая. Лимит сняли за пару часов,после этого выдали мгновенную вери,и еще часа через 3 налили такой же лимит,какой был на Б5.

Возможно, кому-то будет интересно, чем закончилась история.
Пару дней назад поехали мы с товарищем в другое отделение нашего города. Там вроде вполне адекватный сотрудник (я его узнал, он раньше работал в другом банке) поохал-поахал, мол, "не повезло нам с Б5", быстренько сделал все документы, правда... меня немного смутило, что при открытии Верки товарищу он затеял опросник, как для нового клиента полностью... Но может так надо.
У человека нет официального трудоустройства, но перед этим (год назад) у него был вообще кредлимит 45к. И это, кстати, там отлично видно.
В общем, все сделали, Верку выдали... а вот кредитного лимита, как вы понимаете, он уже не получил.
Единственное, что меня напрягло при оформлении... сотрудник предложил "Просить кредитный лимит по максимуму" и подал заявку на 30000. Я ему говорю: "Может, не надо так наглеть? Попросим для старта 5-8 (на Б5 было чуть больше восьми, некруглая сумма)", на что мне ответили: "Там, если что, просто дадут меньше".
Но не дали ничего.

Теперь советую человеку пополнять карту своими и активно пользоваться Веркой, может, поможет. Мне когда-то давным-давно тоже на Б5 не дали сразу кредлимит, а потом, спустя несколько месяцев, налили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:18

  Amethyst написав:
  Assistant_Portal написав:у національній валюті та отримуйте Бонус + 0,5% річних до вашої ставки

Передайте їм, що краще хай дадуть Бонус у вигляді -0.5% під Конвертаційний депо для погорільців, то вони Альфу обженуть і їм більше занесуть :idea:

В тасе установка пошла увеличивать депо портфель в гривне, поэтому условия по конвертам они улучшать не будут.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:11

  lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  Assistant_Portal написав:у національній валюті та отримуйте Бонус + 0,5% річних до вашої ставки

Передайте їм, що краще хай дадуть Бонус у вигляді -0.5% під Конвертаційний депо для погорільців, то вони Альфу обженуть і їм більше занесуть :idea:

В тасе установка пошла увеличивать депо портфель в гривне, поэтому условия по конвертам они улучшать не будут.

А по гривне будут?
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:18

Re: ТАСКОМБАНК

пересчитали / начислили кешбек за 10-13, не звонил, сами
cohan
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