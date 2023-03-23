Додано: Чет 23 бер, 2023 06:12

THB написав: deneg net написав: Искатель

Я вообще взял веру не закрывая Б5. В этом ноль проблем. Погасил Б5 в ноль, а потом не закрывал саму карту, а отказался от лимита. Лимит закрыли, а вот по вере лимит не налили. Возможно из-за того, что Б5 не закрыта. Сейчас этот вопрос в процессе. Но, получить веру без закрытия Б5 - ноль проблем. Я вообще взял веру не закрывая Б5. В этом ноль проблем. Погасил Б5 в ноль, а потом не закрывал саму карту, а отказался от лимита. Лимит закрыли, а вот по вере лимит не налили. Возможно из-за того, что Б5 не закрыта. Сейчас этот вопрос в процессе. Но, получить веру без закрытия Б5 - ноль проблем.

В отделении заява на закрытие,обнуление ЛИМИТА！

Б5 не закрывать,будет дебетовая. Лимит сняли за пару часов,после этого выдали мгновенную вери,и еще часа через 3 налили такой же лимит,какой был на Б5. В отделении заява на закрытие,обнуление ЛИМИТА！Б5 не закрывать,будет дебетовая. Лимит сняли за пару часов,после этого выдали мгновенную вери,и еще часа через 3 налили такой же лимит,какой был на Б5.

Возможно, кому-то будет интересно, чем закончилась история.Пару дней назад поехали мы с товарищем в другое отделение нашего города. Там вроде вполне адекватный сотрудник (я его узнал, он раньше работал в другом банке) поохал-поахал, мол, "не повезло нам с Б5", быстренько сделал все документы, правда... меня немного смутило, что при открытии Верки товарищу он затеял опросник, как для нового клиента полностью... Но может так надо.У человека нет официального трудоустройства, но перед этим (год назад) у него был вообще кредлимит 45к. И это, кстати, там отлично видно.В общем, все сделали, Верку выдали... а вот кредитного лимита, как вы понимаете, он уже не получил.Единственное, что меня напрягло при оформлении... сотрудник предложил "Просить кредитный лимит по максимуму" и подал заявку на 30000. Я ему говорю: "Может, не надо так наглеть? Попросим для старта 5-8 (на Б5 было чуть больше восьми, некруглая сумма)", на что мне ответили: "Там, если что, просто дадут меньше".Но не дали ничего.Теперь советую человеку пополнять карту своими и активно пользоваться Веркой, может, поможет. Мне когда-то давным-давно тоже на Б5 не дали сразу кредлимит, а потом, спустя несколько месяцев, налили.