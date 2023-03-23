klug написав:
Це без 10 номерів чоловіків коханок і їх продзвону?
Питали один контакт, дав свій другий тел, сказавши що дружини, так ніхто і не подзвонив. Але кредліміт символічний - 1000 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:22
Re: ТАСКОМБАНК
Питали один контакт, дав свій другий тел, сказавши що дружини, так ніхто і не подзвонив. Але кредліміт символічний - 1000 грн
Додано: Нед 19 бер, 2023 15:30
Re: ТАСКОМБАНК
Конвертодепо оффлайн відкривають з вері кард?
Додано: Нед 19 бер, 2023 15:55
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:34
Додаємо + 0,5% річних за депозитами
Таскомбанк запровадив Бонусну програму за депозитами для клієнтів, що отримують гарантовані виплати Фонду гарантування вкладів.
Розміщуйте кошти у відділеннях Таскомбанку на депозит «Строковий» у національній валюті та отримуйте Бонус + 0,5% річних до вашої ставки. бонусна програма діє на строках 3, 6 , 9 та 12 місяців.
Умови розміщення вкладу:
ставка - до 16,5% річних
строк розміщення - від 3 до 12 місяців
мінімальна сума вкладу - 50 000 грн
валюта вкладу - гривня
Детальні умови: https://news.finance.ua/ua/dodayemo-0-5 ... ya-vkladiv
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:42
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 23 бер, 2023 06:12
Возможно, кому-то будет интересно, чем закончилась история.
Пару дней назад поехали мы с товарищем в другое отделение нашего города. Там вроде вполне адекватный сотрудник (я его узнал, он раньше работал в другом банке) поохал-поахал, мол, "не повезло нам с Б5", быстренько сделал все документы, правда... меня немного смутило, что при открытии Верки товарищу он затеял опросник, как для нового клиента полностью... Но может так надо.
У человека нет официального трудоустройства, но перед этим (год назад) у него был вообще кредлимит 45к. И это, кстати, там отлично видно.
В общем, все сделали, Верку выдали... а вот кредитного лимита, как вы понимаете, он уже не получил.
Единственное, что меня напрягло при оформлении... сотрудник предложил "Просить кредитный лимит по максимуму" и подал заявку на 30000. Я ему говорю: "Может, не надо так наглеть? Попросим для старта 5-8 (на Б5 было чуть больше восьми, некруглая сумма)", на что мне ответили: "Там, если что, просто дадут меньше".
Но не дали ничего.
Теперь советую человеку пополнять карту своими и активно пользоваться Веркой, может, поможет. Мне когда-то давным-давно тоже на Б5 не дали сразу кредлимит, а потом, спустя несколько месяцев, налили.
Додано: Чет 23 бер, 2023 09:18
В тасе установка пошла увеличивать депо портфель в гривне, поэтому условия по конвертам они улучшать не будут.
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:11
А по гривне будут?
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:18
Re: ТАСКОМБАНК
пересчитали / начислили кешбек за 10-13, не звонил, сами
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