На счёт этого тоже речи не было))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:07
Кто имеет опыт оплаты электронных билетов на поезда на сайте Укрзализныци картой Б5 ТАСа за счет кредитных средств. А то контакт-центр смутил неопределенностью.
Говорят, что если это пройдет как оплата в Интернете, то без комиссии, а если как р2р-перевод, то комиссия 4,9%.
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:23
оплата идет как транспорт
какое p2p ?
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