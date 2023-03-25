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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:17

  nord написав:А по гривне будут?

На счёт этого тоже речи не было))
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:07

Кто имеет опыт оплаты электронных билетов на поезда на сайте Укрзализныци картой Б5 ТАСа за счет кредитных средств. А то контакт-центр смутил неопределенностью.
Говорят, что если это пройдет как оплата в Интернете, то без комиссии, а если как р2р-перевод, то комиссия 4,9%.
Honestus
 
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:23

  Honestus написав:Кто имеет опыт оплаты электронных билетов на поезда на сайте Укрзализныци картой Б5 ТАСа за счет кредитных средств. А то контакт-центр смутил неопределенностью.
Говорят, что если это пройдет как оплата в Интернете, то без комиссии, а если как р2р-перевод, то комиссия 4,9%.


оплата идет как транспорт
какое p2p ?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:47

  Искатель написав:
У человека нет официального трудоустройства, но перед этим (год назад) у него был вообще кредлимит 45к.

не дали ничего.

Теперь советую человеку пополнять карту своими и активно пользоваться Веркой, может, поможет

шото сомневаюсь (раньше они чуть ошиблись - бывает)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:18

Підкажіть,будь ласка, якщо поповнити В5 з кредитним лімітом через кеш ін банкомату, та одразу відкрити конвертаційний, оверу не буде?
Кредитні кошти незаймані.
novichok
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  #<1 ... 168169170171
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