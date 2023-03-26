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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:17
nord написав:
А по гривне будут?
На счёт этого тоже речи не было))
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lloydbanksua
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:07
Кто имеет опыт оплаты электронных билетов на поезда на сайте Укрзализныци картой Б5 ТАСа за счет кредитных средств. А то контакт-центр смутил неопределенностью.
Говорят, что если это пройдет как оплата в Интернете, то без комиссии, а если как р2р-перевод, то комиссия 4,9%.
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Honestus
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:23
Honestus написав:
Кто имеет опыт оплаты электронных билетов на поезда на сайте Укрзализныци картой Б5 ТАСа за счет кредитных средств. А то контакт-центр смутил неопределенностью.
Говорят, что если это пройдет как оплата в Интернете, то без комиссии, а если как р2р-перевод, то комиссия 4,9%.
оплата идет как транспорт
какое p2p ?
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cohan
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:47
Искатель написав:
У человека нет официального трудоустройства
, но перед этим (год назад) у него был вообще кредлимит 45к. не дали ничего.
Теперь советую человеку пополнять карту своими и активно пользоваться Веркой, может, поможет
шото сомневаюсь (раньше они чуть ошиблись - бывает)
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flysoulfly
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:18
Підкажіть,будь ласка, якщо поповнити В5 з кредитним лімітом через кеш ін банкомату, та одразу відкрити конвертаційний, оверу не буде?
Кредитні кошти незаймані.
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novichok
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:27
novichok написав:
Підкажіть,будь ласка, якщо поповнити В5 з кредитним лімітом через кеш ін банкомату, та одразу відкрити конвертаційний, оверу не буде?
Кредитні кошти незаймані.
У Тазика бывает кеш ин? Если через их же ПТКС и по номеру счета, то можно.
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vcy
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Додано: Нед 26 бер, 2023 22:06
vcy написав: novichok написав:
Підкажіть,будь ласка, якщо поповнити В5 з кредитним лімітом через кеш ін банкомату, та одразу відкрити конвертаційний, оверу не буде?
Кредитні кошти незаймані.
У Тазика бывает кеш ин? Если через их же ПТКС и по номеру счета, то можно.
Буває кеш ін, так
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alter
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