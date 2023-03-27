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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:17
nord написав:
А по гривне будут?
На счёт этого тоже речи не было))
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lloydbanksua
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:07
Кто имеет опыт оплаты электронных билетов на поезда на сайте Укрзализныци картой Б5 ТАСа за счет кредитных средств. А то контакт-центр смутил неопределенностью.
Говорят, что если это пройдет как оплата в Интернете, то без комиссии, а если как р2р-перевод, то комиссия 4,9%.
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Honestus
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:23
Honestus написав:
Кто имеет опыт оплаты электронных билетов на поезда на сайте Укрзализныци картой Б5 ТАСа за счет кредитных средств. А то контакт-центр смутил неопределенностью.
Говорят, что если это пройдет как оплата в Интернете, то без комиссии, а если как р2р-перевод, то комиссия 4,9%.
оплата идет как транспорт
какое p2p ?
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cohan
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:47
Искатель написав:
У человека нет официального трудоустройства
, но перед этим (год назад) у него был вообще кредлимит 45к. не дали ничего.
Теперь советую человеку пополнять карту своими и активно пользоваться Веркой, может, поможет
шото сомневаюсь (раньше они чуть ошиблись - бывает)
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flysoulfly
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:18
Підкажіть,будь ласка, якщо поповнити В5 з кредитним лімітом через кеш ін банкомату, та одразу відкрити конвертаційний, оверу не буде?
Кредитні кошти незаймані.
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novichok
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:27
novichok написав:
Підкажіть,будь ласка, якщо поповнити В5 з кредитним лімітом через кеш ін банкомату, та одразу відкрити конвертаційний, оверу не буде?
Кредитні кошти незаймані.
У Тазика бывает кеш ин? Если через их же ПТКС и по номеру счета, то можно.
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vcy
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Додано: Нед 26 бер, 2023 22:06
vcy написав: novichok написав:
Підкажіть,будь ласка, якщо поповнити В5 з кредитним лімітом через кеш ін банкомату, та одразу відкрити конвертаційний, оверу не буде?
Кредитні кошти незаймані.
У Тазика бывает кеш ин? Если через их же ПТКС и по номеру счета, то можно.
Буває кеш ін, так
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alter
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:26
Искатель написав:
Приветствую!
Вчера с товарищем довелось посетить местное многострадальное отделение №31, персонал которого мог бы с легкостью воссоздать ремейк известной комедии "Тупой и еще тупее". Цель - переоформить Б5 на Вери кард.
Задача была четко сформулирована операционисту, был получен комментарий "За то, что перенесут кредитный лимит, поручиться не могу", с чем согласились... и пошел процесс.
При выводе карты Б5 в ноль товарищ из-за вылета из льготного периода не мог заранее точно уточнить сумму процентов, которые должен заплатить, в результате на карте после погашения всех долгов осталось 0,75 грн своих денег.
Из-за этих 75 копеек карту закрыть было нельзя. Посоветовали перенести их на "Ощадный", что благополучно и сделали. На карте "по нолям", написали заявление на закрытие и... нам сказали, что карта будет закрываться "в течение дня". Когда закроется, непонятно.
Далее. "Пока карта Б5 не будет закрыта, открыть Вери кард нельзя" (занавес).
"ОК",- говорю человеку, - "завтра придешь. Только позвони заранее и уточни, закрыли ли карту"
На следующий день, т.е. сегодня он позвонил на горячую линию, где ему сообщили, что:
1. Карта будет закрываться 45 дней (насколько я знаю, это счет столько закрывается)
2. Пока не пройдут эти 45 дней, подать заявление и получить Верикард НЕЛЬЗЯ.
А вот здесь уже я впал в ступор и решил обратиться за помощью к залу. Или мы с ним что-то не поняли, или делали что-то не так, или... как здесь люди ухитрялись за один приход закрыть Б5-открыть Верку, да еще и лимит на нее получить? А тут предлагают ждать 45 дней (это, насколько я понимаю, стандартный срок для закрытия счета, но причем тут это?!)
А почему вы решили закрывать Б5 для открытия Вэрикард?
Мне открыли и дали лимит на Вэрикард без закрытия Б5. У меня сейчас две карты.
Правда Б5 у меня от рождения была дебетной так как таська жлобиха
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mephala
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:44
как у таськи увидеть начислился кэшбэк по операции или не начислился?
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mephala
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:52
mephala написав:
как у таськи увидеть начислился кэшбэк по операции или не начислился?
так обычно в пуше все видно
Через 2..3 дн(после проводки) посмотреть по pdf-выписке
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Amethyst
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