Искатель написав:

Приветствую!Вчера с товарищем довелось посетить местное многострадальное отделение №31, персонал которого мог бы с легкостью воссоздать ремейк известной комедии "Тупой и еще тупее". Цель - переоформить Б5 на Вери кард.Задача была четко сформулирована операционисту, был получен комментарий "За то, что перенесут кредитный лимит, поручиться не могу", с чем согласились... и пошел процесс.При выводе карты Б5 в ноль товарищ из-за вылета из льготного периода не мог заранее точно уточнить сумму процентов, которые должен заплатить, в результате на карте после погашения всех долгов осталось 0,75 грн своих денег.Из-за этих 75 копеек карту закрыть было нельзя. Посоветовали перенести их на "Ощадный", что благополучно и сделали. На карте "по нолям", написали заявление на закрытие и... нам сказали, что карта будет закрываться "в течение дня". Когда закроется, непонятно.Далее. "Пока карта Б5 не будет закрыта, открыть Вери кард нельзя" (занавес)."ОК",- говорю человеку, - "завтра придешь. Только позвони заранее и уточни, закрыли ли карту"На следующий день, т.е. сегодня он позвонил на горячую линию, где ему сообщили, что:1. Карта будет закрываться 45 дней (насколько я знаю, это счет столько закрывается)2. Пока не пройдут эти 45 дней, подать заявление и получить Верикард НЕЛЬЗЯ.А вот здесь уже я впал в ступор и решил обратиться за помощью к залу. Или мы с ним что-то не поняли, или делали что-то не так, или... как здесь люди ухитрялись за один приход закрыть Б5-открыть Верку, да еще и лимит на нее получить? А тут предлагают ждать 45 дней (это, насколько я понимаю, стандартный срок для закрытия счета, но причем тут это?!)