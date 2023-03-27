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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:00

  mephala написав:как у таськи увидеть начислился кэшбэк по операции или не начислился?

В мобильном приложении, в разделе "Сообщения".
Славик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:06

  Amethyst написав:
  mephala написав:как у таськи увидеть начислился кэшбэк по операции или не начислился?

так обычно в пуше все видно :wink:
Через 2..3 дн(после проводки) посмотреть по pdf-выписке


у алки привык смотреть в истории орехов. а тут зашел в раздел кэшбэк а там по нулям.
да и в самой операции и у алки и у котобанды видна сумма кэшбэка :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:52

  mephala написав:А почему вы решили закрывать Б5 для открытия Вэрикард?
Мне открыли и дали лимит на Вэрикард без закрытия Б5. У меня сейчас две карты.
Правда Б5 у меня от рождения была дебетной так как таська жлобиха :roll:

Не хотят они давать лимит на верикард при открытой Б5 с лимитом.
Сам жду апреля, чтоб закрыться по Б5 и, возможно, нальют не Верку.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

такс. муки новичка продолжаются.
где у таськи найти в приложухе курсы валют для карт?
mephala
 
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  #<1 ... 169170171172
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ТАСКОМБАНК (1713)
27.03.2023 12:52
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