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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:00
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:06
у алки привык смотреть в истории орехов. а тут зашел в раздел кэшбэк а там по нулям.
да и в самой операции и у алки и у котобанды видна сумма кэшбэка
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:52
Не хотят они давать лимит на верикард при открытой Б5 с лимитом.
Сам жду апреля, чтоб закрыться по Б5 и, возможно, нальют не Верку.
Додано: Пон 27 бер, 2023 12:00
Re: ТАСКОМБАНК
такс. муки новичка продолжаются.
где у таськи найти в приложухе курсы валют для карт?
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